Affaire en seksfeestjes: jubilerende Zweedse koning heeft pikant verleden

Eigenlijk wilde Carl Gustaf helemaal geen koning worden. Toch zit de Zweedse koning (77) vrijdag al vijftig jaar op de troon. In die jaren kleurde hij af en toe buiten de lijntjes, wat in zijn thuisland flinke schandalen opleverde.

"Ik ben al 47 jaar gelukkig getrouwd", zegt Carl Gustaf over zijn huwelijk met Silvia. "Het geheim van ons huwelijk? Aparte badkamers."

Op het eerste oog lijkt koning Carl Gustaf een bedaard leven te leiden. Met Silvia krijgt hij drie kinderen, die in relatieve rust opgroeien. Maar achter de schermen gaat het er wilder aan toe - tenminste, als we de verhalen mogen geloven.

Als prins heeft Carl Gustaf al een imago als playboy. Hij wordt vaak in het gezelschap van modellen gezien en houdt ervan om in snelle auto's te rijden.

Maar lang kan hij niet van zijn vrije prinsenbestaan genieten. Al op zijn 27e, in 1973, wordt Carl Gustaf koning van Zweden als zijn grootvader overlijdt. De vader van Carl Gustaf is dan al een tijdje dood.

Carl Gustaf in 1973 als hij wordt ingehuldigd als koning. Foto: ANP

Eerste koning die trouwt met een burger

Al aan het begin van zijn koningschap laat Carl Gustaf zien dat hij een eigenwijze inborst heeft. Zo is het eigenlijk niet toegestaan dat een royal met een burger trouwt. Maar hij is zo verliefd op de Duits-Braziliaanse stewardess Silvia, dat hij deze regels aan zijn laars lapt.

Ze huwen in 1976, als Carl Gustaf al drie jaar koning is en gebruikmaakt van zijn positie om de regels te veranderen. Silvia mag zich dankzij deze wetswijziging koningin van Zweden noemen.

In 2010 verschijnt een biografie over de Zweedse monarch, geschreven door journalist Thomas Sjöberg. De lezers van dat boek ontdekken een geheel nieuwe kant van hun koning. Zo lezen ze dat hij eigenlijk helemaal geen koning wilde worden: meerdere bekenden van Carl Gustaf zeggen dat hij liever een bestaan als boer had opgebouwd. Maar dit valt in het niet bij andere passages. Sjöberg schrijft dat Gustaf in de jaren tachtig en negentig regelmatig stripclubs bezocht en daar "wilde seksfeestjes" had.

Meerdere mensen beweren dat de Zweedse geheime dienst hiervan afwist. Eventueel bewijs van die feestjes, foto's bijvoorbeeld, zouden zij innemen en vernietigen. Daarbij zouden ze zelfs zó ver gaan dat ze huizen binnenvielen van vrouwen met wie de koning intiem was geweest. Met het doel om beeldmateriaal te vinden en om zo een groot schandaal te voorkomen.

Maffialid zegt dat koning vaste bezoeker was

Een van de clubeigenaren, maffialid Mille Markovic, zegt dat de koning bijna elke maandag een bezoekje aan bracht. "En dat vond ik wel fijn, want dat betekende ook dat de kans op een politie-inval nihil was", zegt Markovic.

De clubeigenaar beweert meerdere foto's in zijn bezit te hebben waarop Carl Gustaf in intieme setting te zien is. Overigens werd Markovic een paar jaar na de verschijning van het boek doodgeschoten. Het is niet bekend of dit te maken had met de gewilde foto's - Markovic was bij meer schimmige zaken betrokken.

Sommige bronnen zijn anoniem, maar er zijn vrouwen die bevestigen seks met Carl Gustaf te hebben gehad. Zoals Army of Lovers-zangeres Camilla Henemark (van de hit Crucified uit 1991). In de biografie wordt geschreven dat de vorst een lange affaire met zijn landgenote had - en dat koningin Silvia daarvan op de hoogte zou zijn. Anonieme bronnen zeggen dat de koning "zo verliefd was als een tiener" en dat hij met Henemark "naar een onbewoond eiland wilde verhuizen".

De zangeres bevestigt een relatie te hebben gehad met de Zweedse koning. In de begin dit jaar verschenen documentaire Koning met twee gezichten doet ze haar verhaal. Henemark vertelt dat ze Carl Gustaf twee jaar lang regelmatig zag. "We zagen elkaar vaak maar een uur", vertelt de Zweedse artieste.

Foto: ANP

'Dat was gebeurd is, was lang geleden'

Kort na het verschijnen van de biografie in 2010 is er een persmoment met de koning. Niemand stelt inhoudelijke vragen: iedere journalist wil weten wat er van de roddels klopt.

Carl Gustaf negeert de journalisten niet. "Ik heb erover gepraat met de koningin en mijn kinderen", zegt de koning. "Dat wat gebeurd is, is lang geleden. Daarom willen de koningin en ik dit hoofdstuk nu afsluiten en vooruitkijken." En daar blijft het bij, hoewel het imago van de koning door de geruchten een flinke deuk oploopt.