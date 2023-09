Noorse prinses Märtha Louise trouwt volgend jaar met omstreden Durek Verrett

De Noorse prinses Märtha Louise trouwt in augustus 2024 met haar Amerikaanse vriend Durek Verrett. Ze trouwen in een hotel in het dorpje Geiranger, maakt het Noorse hof woensdag bekend.

"We zijn ongelooflijk blij dat we onze liefde kunnen vieren in de prachtige omgeving van Geiranger. Het betekent veel voor ons dat we onze dierbaren kunnen samenbrengen op een plek die zo rijk aan geschiedenis en spectaculaire natuur is", laat het koppel weten. "Het is de perfecte plek om onze liefde te omarmen."

Het stel deelt op dit moment geen verdere details over de bruiloft.

Koning Harald en koningin Sonja feliciteren hun dochter en haar vriend. "We zijn blij dat we Durek Verrett in de familie mogen verwelkomen en we kijken ernaar uit om de grote dag met hen te vieren. Wij wensen Märtha en Durek het allerbeste."

Ook kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit feliciteren het stel. "Wij wensen Märtha, Durek en de meiden het allerbeste voor de toekomst." De 51-jarige Märtha Louise en de drie jaar jongere Verrett zijn sinds 2019 samen. Sinds vorig jaar juni zijn ze verloofd.

Controversiële 'sjamaan' Verrett krijgt geen koninklijke titel

Verrett is een zelfverklaarde sjamaan, iemand die naar eigen zeggen contact maakt met de geestenwereld om mensen te genezen en voorspellingen te doen.

Het publiek reageerde negatief op de nieuwe liefde van de prinses. Verrett gaat namelijk op een vrij controversiële wijze te werk. Zo moeten mensen die zich door de sjamaan laten behandelen hem schriftelijk toestemming geven om hun genitaliën aan te raken.

Kort na het begin van hun relatie begonnen ze samen te werken. Ze gingen onder de noemer The princess and the shaman samen op tournee.