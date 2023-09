Geen onderzoek naar herkomst mogelijk 'fout' hout in privéjacht prinses Beatrix

Er komt geen onderzoek naar het hout dat is gebruikt voor de renovatie van de Groene Draeck. Dat zei demissionair premier Mark Rutte dinsdag na Kamervragen over het zeiljacht van prinses Beatrix. Het zou gaan om 'fout' hout uit Myanmar.

Eerder liet de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) weten dat voor het jacht teakhout is gebruikt, maar dat niet precies te achterhalen is waar het materiaal vandaan komt. De benodigde papieren daarvoor zijn er niet meer.

Rutte bevestigt nu namens de demissionaire ministers van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel dat de herkomst van het hout niet vast te stellen is. Daarom volgt er geen onderzoek.

Prinses Beatrix kreeg het jacht van de Nederlandse bevolking cadeau voor haar achttiende verjaardag. De Groene Draeck werd van september 2021 tot begin dit jaar gerenoveerd. RTL Nieuws meldde eind juli dat bij de renovatie van het jacht gebruik was gemaakt van omstreden teakhout uit Myanmar.

Drie ervaren dekkenbouwers zeiden tegen RTL Nieuws dat het bij de Groene Draeck zeker om teakhout uit Myanmar gaat. Dat is af te leiden uit de jaarringen in het hout, de vettigheid in het hout en de fijne nerf. Het product is om die redenen geliefd bij het maken van schepen.

Import van teakhout uit Myanmar is verboden

Het materiaal is omstreden omdat de dictatuur in Myanmar mede wordt gefinancierd door houtkap en teakhandel. Daarnaast draagt de hoge opbrengst ervan bij aan de snelle ontbossing van Myanmar.

De RVD liet na de berichtgeving van RTL Nieuws weten dat Beatrix het zou "betreuren als de opdrachtnemer of de leveranciers de geldende wet- en regelgeving niet zou hebben gevolgd of wanneer er niet zorgvuldig gehandeld is".