Britse royals brengen eerbetoon aan koningin Elizabeth: 'We missen je allemaal'

Meerdere leden van de Britse koninklijke familie staan vrijdag stil bij het overlijden van Elizabeth, precies een jaar geleden. Zo is prins Harry gezien op de laatste rustplaats van de koningin en deelt zijn broer William een eerbetoon via sociale media.

Prins William en zijn vrouw prinses Catherine staan vrijdag op sociale media stil bij het overlijden van koningin Elizabeth, precies een jaar geleden. Het koppel deelt onder meer een foto waarop de voormalige koningin wordt omringd door haar achterkleinkinderen.

"Vandaag herdenken we het buitengewone leven en de erfenis van Hare majesteit koningin Elizabeth. We missen je allemaal", melden de prins en prinses van Wales in de berichten die op Instagram en X te lezen zijn.

William en Catherine woonden ook nog een kleine kerkdienst bij. Ze legden in de St David's Cathedral in Wales een boeket met witte rozen neer bij een foto van Elizabeth.

Williams broer Harry is gezien bij George's Chapel in Windsor Castle, de laatste rustplaats van Elizabeth. De prins was al in Engeland voor een evenement.

Ook prinses Eugenie, de kleindochter van Elizabeth, staat stil bij de sterfdag. De dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson deelt op Instagram een oude foto met Elizabeth.

"Ik denk vandaag aan u. Ik mis u zo, maar herinner uw leven vol dienstbaarheid, liefde en toewijding voor iedereen en aan uw familie die zoveel van u hield", schrijft Eugenie bij de foto waarop ze met haar oma op een bankje in de zon zit. "Ik ben u voor altijd dankbaar. U zit voor altijd in mijn hart."

Foto: Eugenie

Eugenie's moeder Sarah Ferguson noemt Elizabeth "haar tweede moeder". "U was een geweldige vriendin, een mentor", schrijft de hertogin van York. Verder zegt ze dat het goed gaat met Sandy en Muick, de corgi's van Elizabeth. Na haar overlijden namen Ferguson en haar ex, prins Andrew, de zorg van de honden over.