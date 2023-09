Alexia doet solo werkbezoek: 'Ze gedijt bij in het middelpunt staan'

Prinses Alexia is net twee maanden achttien, maar mag haar tussenjaar nu al beginnen met een officieel werkbezoek. Zonder zus Amalia en haar ouders erbij, maar dat zou de prinses geen probleem vinden.

"Het is best bijzonder dat Alexia, net achttien jaar geworden, al iets alleen doet", vertelt royaltyverslaggever Rick Evers in gesprek met NU.nl. "Zelfs Amalia heeft dat nog niet gedaan."

De middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima vertelde in juni tijdens de jaarlijkse zomerfotosessie dat ze nog niet gelijk de studiebanken in gaat. Eerst is het tijd voor een tussenjaar. "Een beetje reizen en een beetje werken", vertelde de prinses.

Dat laatste gaat ze vandaag doen. Alexia wordt rond 10.30 uur verwacht in de haven van Rotterdam, waar ze het schip Vox Alexia mag dopen. Na de doop krijgt ze een rondleiding en spreekt ze met wat bemanningsleden.

Evers verwacht lichte onwennigheid bij Alexia. "Ik ben benieuwd of ze het gaat doen op de losse, studentikoze manier die we nu van haar kennen", zegt de royaltyexpert. "Of dat ineens de knop om gaat en ze in de rol stapt van tweede in lijn van troonopvolging. Maar Alexia gedijt wel bij in het middelpunt van de belangstelling staan, dus deze activiteit past goed bij haar. "

1:00 Afspelen knop Prinses Alexia neemt tussenjaar: 'Heel even terug naar mezelf'

'Alexia kan kijken of het naar meer smaakt'

Het dopen van het schip is geen verplichting voor Alexia. Ze hoeft niets, benadrukt Evers. "Maar ze heeft gezegd: waar ik kan, zal ik Amalia ondersteunen. Zo kan Alexia langzaam in haar rol komen en kijken of het naar meer smaakt. Of dat ze juist een heel ander pad gaat bewandelen."

De prinses wil reizen, maar Evers denkt dat Alexia er ook verstandig aan doet om stage te lopen. "Amalia heeft in haar tussenjaar meegelopen met het Oranje Fonds. Het is geen slecht idee om Alexia ook kennis te laten maken met een van de belangrijkste organisaties die verwant zijn aan het koningshuis."

Evers ziet de muzikale Alexia ook wel meelopen met Méér Muziek in de Klas, waar Máxima erevoorzitter van is. "Daar heeft ze komend jaar alle tijd voor, maar ik kan me voorstellen dat het reizen meer lonkt dan stagelopen."

Fan van Alexia's Zuid-Amerikaanse flair

Binnenkort staat Alexia's tweede werkdag als prinses op het programma: voor het eerst woont ze Prinsjesdag bij. Ze neemt naast prins Constantijn en prinses Laurentien plaats in de koets die voorgaat op de Glazen Koets.

"Zij moeten dan naast de loper wachten tot Willem-Alexander, Máxima en Amalia er zijn. Ik denk dat de fotografen wel blij zijn, omdat ze Alexia wat langer kunnen fotograferen", zegt Evers.