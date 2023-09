Pieter van Vollenhoven opent Monumentendag niet meer: 'Ben nu zelf monument'

Pieter van Vollenhoven opent dit jaar voor de laatste keer de Open Monumentendag. De 84-jarige echtgenoot van prinses Margriet heeft deze taak 34 jaar op zich genomen, maar vindt het tijd om het stokje over te dragen.

Ik ben nu zelf een monument geworden", zegt Van Vollenhoven in het NPO Radio 5-programma Open Huis. "Het is goed om nu aan jongere monumenten te gaan denken."

Van Vollenhoven verricht de openingsceremonie als voorzitter van het Comité van Aanbeveling van de Open Monumentendag. Een woordvoerder van de organisatie laat weten dat nog niet duidelijk is of hij ook aftreedt als voorzitter.

Het volgens Van Vollenhoven "grootste culturele evenement van Nederland" werd in 1987 geïntroduceerd. Van Vollenhoven verrichtte zijn eerste opening in 1989. Hij miste in de loop der jaren een aantal openingen vanwege andere verplichtingen. In totaal verrichtte de man van prinses Margriet de opening 22 keer. De eerste twee jaar deed prins Claus, de in 2002 overleden man van Beatrix, de aftrap van de dag.