Elizabeth is één jaar dood: ziet publiek iets van herdenking door Britse royals?

Het is vrijdag een jaar geleden dat de Britse koningin Elizabeth op 96-jarige leeftijd overleed. Charles, William, Catherine en andere familieleden komen samen in Schotland voor een eerbetoon. Krijgt het publiek daar iets van mee?

Koning Charles, de oudste zoon van Elizabeth, brengt vrijdag 8 september "in alle rust" door. Het is die dag precies een jaar na het overlijden van zijn moeder én de dag dat hij koning werd. Een woordvoerder van de Britse koninklijke familie zegt dat er geen publieke evenementen worden georganiseerd om Elizabeth te eren.

Door niet publiekelijk stil te staan bij het overlijden van Elizabeth en zijn troonsbestijging, volgt Charles de traditie van zijn moeder. Zij bracht de dag van het overlijden van haar vader en haar troonsbestijging ook altijd zonder verplichtingen door.

Koning Charles en koningin Camilla zijn sinds 21 augustus in Balmoral, het kasteel in Schotland dat het vaste vakantieverblijf is van de regerend koning(in). Het is de eerste keer dat Charles en Camilla er de zomer doorbrengen. Ook is het de plek waar Elizabeth vorig jaar overleed en waar de familie samenkwam.

Charles en Camilla worden op Elizabeths sterfdag naar alle waarschijnlijk vergezeld door andere leden van de familie. Zo zijn ook Charles' broers Edward en Andrew er vrijdag bij, melden paleisbronnen.

Ook prins Harry is de komende dagen in Groot-Brittannië. Maar niet om zich bij zijn familie te voegen. Wegens de ruzie die Harry met de rest van zijn familie heeft, is hij uitgesloten van de bijeenkomst. De prins is in Engeland voor WellChild, een liefdadigheidsinstelling voor ernstig zieke kinderen.

Dat evenement vindt donderdag plaats, maar Harry zal ook vrijdag nog in Engeland zijn. Het is niet bekend wat hij dan precies gaat doen. Zaterdag reist hij door naar Duitsland, om de opening van de Invictus Games bij te wonen. Zijn vrouw Meghan Markle is thuisgebleven in de Verenigde Staten.

Harry stond wel op de gastenlijst van de kroning van zijn vader Charles, maar is voor de herdenking van zijn grootmoeder Elizabeth naar verluidt niet uitgenodigd. Foto: getty

Paleisbronnen fluisteren dat Harry geen ontmoetingen met bijvoorbeeld zijn vader of zijn broer op de agenda heeft. "Daar wil Charles geen tijd voor vrijmaken", zegt een ingewijde.

Toch komt er volgens Britse media wél een publiekelijk eerbetoon aan koningin Elizabeth. Naar verwachting geven prins William en zijn vrouw Catherine vrijdag een toespraak.

Daarin zullen ze vertellen over het leven en het nalatenschap van Elizabeth. Op wat voor manier de speech gegeven gaat worden - online of voor een publiek - is nog niet duidelijk.

Er is ook een ander eerbetoon voor Elizabeth in de maak. De Britse regering onthulde afgelopen week de plannen voor een gedenkteken voor de koningin. Dit wordt in 2026 onthuld, ter gelegenheid van wat haar honderdste verjaardag zou zijn geweest.