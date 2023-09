S10, Jochem Myjer en Tineke Schouten bij uitblinkerslunch van de koning

Delen via E-mail

Cabaretiers Tineke Schouten en Jochem Myjer en zangeres S10 zijn vrijdagmiddag te gast geweest bij de uitblinkerslunch van de koning. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima ontvingen op Paleis Noordeinde mensen die een belangrijke bijdrage aan hun vakgebied hebben geleverd.

Myjer werd uitgenodigd als recentste winnaar van de Toon Hermans Prijs. S10 ontving een uitnodiging nadat ze afgelopen jaar onder meer de Edison voor Nederlandstalige pop had gewonnen. Schouten had haar aanwezigheid te danken aan de oeuvreprijs van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) die ze ontving.

Een uitblinkerslunch, die vaker wordt georganiseerd, is voor "Nederlanders die zich hebben onderscheiden door een bijzondere prestatie" in verschillende sectoren. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld cultuur, wetenschap of sport. Met deze lunch willen Willem-Alexander en Máxima hun erkenning en waardering uitspreken voor deze mensen.