Koningshuis maakt erfgoed toegankelijker: collecties vaker op tv te zien

De Koninklijke Verzamelingen, de dienst die zorg draagt voor het erfgoed van het koningshuis, willen de bronnen en collecties toegankelijker maken voor het publiek. Dat doet de dienst door bijvoorbeeld vaker spullen te delen met de media, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

Voor deze nieuwe serie is ook gefilmd in de Oranjezaal in Paleis Huis ten Bosch (te zien op de foto) en de archieven van de Koninklijke Verzamelingen. Eerder kregen ook de makers van de historische serie De strijd om het Binnenhof toegang tot de zaal.

De Oranjezaal is het middelpunt van Huis ten Bosch, het Haagse paleis waar koning Willem-Alexander en zijn gezin wonen. De zaal was bij hoge uitzondering voor het publiek toegankelijk, toen Huis ten Bosch in 2015 werd gerenoveerd. Meer dan 50.000 mensen namen toen een kijkje in deze ruimte.