Prinses Ariane in Italië aangekomen voor laatste twee schooljaren

Prinses Ariane is in Italië gearriveerd. De dochter van Willem-Alexander en Máxima maakt haar middelbare school af in het Italiaanse dorp Duino.

"Aangekomen in Italië", valt op de officiële Instagram-pagina van het Koninklijk Huis te lezen bij een foto van een lachende Ariane. De zestienjarige prinses begint hier binnenkort aan haar laatste twee jaar middelbare school die ze volgt aan het United World College of the Adriatic.

De school behoort tot de United World Colleges, net als de school in Wales waar Arianes zus Alexia onlangs haar diploma haalde. In totaal zijn er achttien van deze scholen over de hele wereld.