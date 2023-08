Prinses Charlène wil in Zwitserland wonen: strandt huwelijk met Albert?

Prinses Charlène en prins Albert van Monaco zouden nu écht uit elkaar zijn. De geruchten over hun wankelende huwelijk gaan al tijden. Franse media melden dat Charlène nu in Zwitserland woont en alleen nog naar Monaco komt voor officiële gelegenheden.

"Ze zien elkaar alleen op afspraak", meldt een bron aan het Franse tijdschrift Voici. "Dus alleen als er een belangrijk evenement in Monaco is."

Charlène zou vooral tijd doorbrengen in Zwitserland. De prinses is inmiddels goed bekend met het land: ze heeft er maanden in een kliniek verbleven. Charlène komt daar terecht als ze moet herstellen van gezondheidsproblemen. De klachten zijn volgens haar echtgenoot ontstaan door oververmoeidheid, die weer het gevolg is van een keel-, neus- en oorinfectie.

Charlène wordt behandeld in Zuid-Afrika en besluit verder te herstellen in Zwitserland. Dit wakkert al flink wat geruchten aan. Maar prins Albert ontkent dat zijn huwelijk in zwaar weer verkeert. Hij benadrukt dat Charlènes afwezigheid alleen aan haar oververmoeidheid te wijten is. "Het heeft helemaal niets met onze relatie te maken."

In 2022 gaat het beter met de prinses. Ze laat zich weer wat vaker zien, al komt Albert soms nog alleen opdraven bij evenementen. En de laatste maanden gebeurt dat steeds vaker. Zo zit de prins zonder zijn vrouw op de tribune van Wimbledon.

Albert en Charlène met tweeling Gabriella en Jacques. Foto: Getty Images

Nog altijd gonst het van de geruchten dat het huwelijk tussen Albert en Charlène voorbij is. De prinses wordt zonder trouwring gezien en dat doet alarmbellen rinkelen. In de lente van 2023 melden Franse media dat Albert en Charlène uit elkaar zijn. Niets van waar, laat een woordvoerder van het paleis van Monaco weten. "Dit zijn geruchten die nergens op gebaseerd zijn. Alleen op oude roddelverhalen."

Amper drie maanden later melden bronnen tóch dat het mis is tussen de twee. Charlène woont inmiddels in Zwitserland, waar ze naartoe zou zijn verhuisd na een gezamenlijke gezinsvakantie op Corsica. De prinses zou alleen naar Monaco terugkeren als er belangrijke evenementen in haar agenda staan. "Het is in die zin een 'ceremonieel' koppel", meldt een bron aan het Franse Voici.

Ze zou nog wel een goede band met Albert hebben en de voogdij over hun tweeling Jacques en Gabriella met hem delen. De kinderen gaan regelmatig op bezoek bij hun moeder in Zwitserland, weten bekenden van de twee.