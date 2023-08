Verbannen zonen van Thaise koning keren weer terug naar VS

De twee verbannen zonen van de Thaise koning Vajiralongkorn keren na een kort verblijf in hun geboorteland weer terug naar de Verenigde Staten. Vacharaesorn en Chakriwat zeiden dat zij snel opnieuw een bezoek willen brengen aan Thailand.

"De week is snel voorbijgegaan. Er waren veel dingen die ik wilde doen, maar er was maar weinig tijd", zei Vacharaesorn, de oudste van de twee broers, tegen de aanwezige pers op het vliegveld van Bangkok. Zijn terugkeer voelde volgens hem als een warm bad. "Ik heb verschillende mensen ontmoet en gesproken. Het was een geweldig gevoel."

Vacharaesorn keerde vorige week voor het eerst in 27 jaar terug in zijn geboorteland. Chakriwat voegde zich afgelopen weekeinde bij hem.

Toen hun vader kort ter sprake kwam, trilde de stem van Vacharaesorn. "Ik ben dankbaar voor de vriendelijkheid van de koning. Ik ben blij dat ik in Thailand geboren ben", zei hij. "We moeten nu vertrekken, maar ik hoop dat ik en mijn broers in de toekomst weer in staat zullen zijn om Thailand te bezoeken."