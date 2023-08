Prins Friso overleed tien jaar geleden: 'Kon keihard zijn tegen de koning'

Prins Friso overleed vandaag tien jaar geleden op 44-jarige leeftijd, nadat hij begin 2012 een skiongeluk had gehad. De prins wordt nog altijd enorm gemist, vertelt royaltykenner Jeroen Snel in gesprek met NU.nl.

"Ik weet nog dat ik in het ziekenhuis in Innsbruck was met andere royaltyjournalisten", vertelt Snel. "We waren hoopvol dat hij uit zijn coma zou ontwaken, maar hoorden van de arts dat de kans klein was dat het ooit nog goed zou komen. De schok was groot."

Friso werd op 17 februari 2012 bedolven onder een lawine in de buurt van het Oostenrijkse Lech, tijdens de jaarlijkse wintersport van de Oranjes. Hij raakte in een coma. Uiteindelijk overleed de prins anderhalf jaar later, op 12 augustus 2013 op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

"De koninklijke familie heeft het zeer gewaardeerd hoe het land met hen meeleefde", blikt Snel terug. "Je merkte dat ze daarna opener werden." Zo was Willem-Alexander tijdens het tv-interview met Wilfried de Jong, dat de koning ter ere van zijn vijftigste verjaardag gaf, heel openhartig en emotioneel over het verlies van zijn jongere broer.

"Ik heb altijd hoop gehad", zei de koning over de tijd dat Friso in coma lag. "Je hoort natuurlijk heel veel verhalen dat het goed gaat, en je hoort ook heel veel verhalen dat het niet goed gaat. Maar op een gegeven moment is het wel duidelijk dat als er geen progressie meer is, er ook weinig hoop meer is."

Friso en Mabel in 2008. Foto: Jeroen van der Meyde

'Hij gaf te pas en te onpas advies'

De koning had een bijzondere band met zijn broer, zegt Snel. "Friso was een enorm slimme man, ook op zakelijk gebied. Hij had kennis van investeren, had een groot technisch inzicht en volgde ontwikkelingen op de voet. Willem-Alexander maakte graag gebruik van zijn expertise."

En Friso gaf zijn één jaar oudere broer graag advies, zegt Snel. "Ja, te pas en te onpas. En niet altijd op de meest diplomatieke manier. Friso kon daar keihard in zijn en vertelde wat hij vond dat Willem-Alexander wel en niet moest doen. Dat vond de koning niet altijd even leuk, maar hij had er wel wat aan."

Ondanks het noodlottige ongeval gaat de koninklijke familie nog steeds elk jaar naar Lech. "De Oranjes hebben een goede band met mensen die daar wonen, zoals de eigenaar van het hotel waar ze overnachten", vertelt Snel. "Zijn zoon was degene die met Friso offpiste ging skiën en die ook bij het ongeluk betrokken was, maar het wel overleefde. Zover ik weet is daar geen rancune over ontstaan. De Oranjes hechten juist veel waarde aan de goede contacten die ze hebben in Lech."

Snel denkt dat de familie tegenwoordig beter uitgerust is als ze gaat skiën. "Willem-Alexander houdt wel van een risicootje, dus hij zal de optimaalste technische middelen op zak hebben als hij skiet. Daarbij gaat er beveiliging met hem mee, wat bij Friso niet het geval was. Áls er dus iets zou gebeuren, dan is de kans op redding veel groter."

Mabel, Friso, Beatrix en Willem-Alexander tijdens het jubileumconcert op de Dam in 2005. Foto: ANP

'Weinig mensen durven de koning tegengas te geven'

Friso's weduwe Mabel woont met hun dochters Luana (18) en Zaria (17) in Londen, die daar naar school gaan. Daar woonde het gezin ook al toen Friso nog leefde. "Het was een bewuste keuze om weg te gaan uit Nederland", legt Snel uit. "Om zonder beveiliging te leven, anoniem, in een mooi huis. Friso was erg op zijn privacy gesteld."

De kans lijkt groot dat Mabel, zodra haar dochters uit huis zijn, weer in Nederland gaat wonen. In 2021 werd bekend dat de prinses een villa heeft gekocht in het Gooische Breukeleveen, dicht bij haar moeder én bij schoonmoeder Beatrix.

"Mabel heeft nog heel veel contact met Beatrix", zegt Snel. "Het verlies van Friso is voor hen het grootst geweest. Beatrix was al weduwe en verloor toen ook nog haar zoon. Mabel is door het verlies weduwe geworden. Dat schept een band."

Los daarvan is de verstandhouding tussen de meeste Oranjes heel goed, stelt de royaltydeskundige. "Zij weten dat ze elkaar kunnen vertrouwen. Natuurlijk heeft de koning betrouwbare medewerkers om zich heen, maar weinig mensen durven tegengas te geven. Ze voelen daar toch schroom bij."

Daarom was Friso een uniek lid van het koningshuis, vindt Snel. "Ik kan me voorstellen dat, als Friso nog geleefd had, hij in de coronaperiode aan Willem-Alexander had geadviseerd: misschien kun je die buitenlandvakantie nu beter overslaan. Friso had lak aan dat diplomatieke, hij durfde te zeggen: dit doe je fout, of dit moet anders. Dwars door alles heen zei hij de waarheid. En dat is een groot gemis."