Wie is prinses Elisabeth, de Belgische 'collega' van prinses Amalia?

We zien en horen Amalia meerdere keren per jaar, maar haar Belgische 'collega' prinses Elisabeth is een stuk mysterieuzer. Ze geeft nauwelijks interviews met de pers. Wie is de 21-jarige kroonprinses, die onlangs haar militaire bachelor afsloot?

Naar alle waarschijnlijkheid wordt Elisabeth ooit de eerste (niet-aangetrouwde) koningin van België. De prinses wordt op 25 oktober 2001 geboren, als eerste dochter van (toen nog) prins Filip en zijn vrouw Mathilde.

De prinses wordt vernoemd naar de overgrootmoeder van Filip. "Zij was een koningin met veel karakter, die veel heeft gedaan voor ons land", zegt de dan toekomstige koning over de naamkeuze van Elisabeth. "Ze kan een voorbeeld zijn voor onze dochter."

Elisabeth wordt tweetalig opgevoed: in het Nederlands en in het Frans. Daarmee is ze de eerste monarch die onderwijs volgt in het Nederlands, want Filip en zijn voorgangers werden onderwezen in het Frans. Ook andere talen, zoals Engels en Duits, krijgt de prinses dankzij haar talenknobbel al snel onder de knie.

Net als Amalia krijgt Elisabeth ervaring met dreigementen, al zien die er anders uit dan bij onze kroonprinses. In 2013 ontvangt de Franstalige Waalse krant La Dernière Heure een dreigbrief, gericht aan de dan net gekroonde Filip. De briefschrijver acht de koning verantwoordelijk voor de toestroom van immigranten. Zij hebben volgens de auteur gezorgd voor de economische problemen in België. De schrijver dreigt Elisabeth te ontvoeren, tenzij Filip direct actie onderneemt.

De beveiliging rond de prinses wordt aangescherpt. Zo gaat er altijd een lijfwacht met Elisabeth mee, ook nu nog. Tot een ontvoering is het tot dusver gelukkig niet gekomen.

Elisabeth oefent op een stormbaan tijdens haar militaire opleiding. Foto: ANP

Elisabeth gaat de militaire kant op

Op de middelbare school imponeert Elisabeth met hoge cijfers. De laatste jaren van haar opleiding voltooit ze aan een privéschool in Wales, dezelfde school die prinses Alexia onlangs afrondde. In de zomermaanden volgt Elisabeth ook een programma aan de befaamde universiteit Yale. Dat programma is bedoeld voor uitblinkende studenten.

Na haar middelbare school kiest de prinses in 2020 voor een opleiding aan de Koninklijke Militaire School, waar ze sociale en militaire wetenschappen volgt. Daar leert ze tijdens trainingen hoe ze leiding moet geven aan een peloton. Koning Filip, zijn vader en zijn grootvader voltooiden dezelfde opleiding. De Belgische vorst is ook opperbevelhebber van het leger, dus is de opleiding een must.

Na de opleiding gaat Elisabeth voor de tweede keer naar het Verenigd Koninkrijk, waar ze aan de University of Oxford geschiedenis en politiek studeert. En in de zomers gaat de prinses, net zoals de afgelopen weken, op militair zomerkamp. Hiermee heeft Elisabeth haar bachelor afgesloten en mag ze zich later dit jaar officier noemen.

Tussen haar drukke opleiding door is de prinses regelmatig naast haar ouders te zien bij officiële gelegenheden. Op haar zevende voert ze al haar eerste koninklijke taak uit, als ze het publiek kort toespreekt tijdens de opening van een Belgische zuidpoolbasis. In 2014, als Elisabeth nog net geen dertien is, houdt ze een zelfgeschreven toespraak in het Nederlands, Frans én Duits tijdens een herdenking van de Eerste Wereldoorlog.

De Kate Middleton van België

Dit jaar reist ze met haar moeder Mathilde mee naar Egypte voor een driedaagse werkreis. "Door mijn studie kunnen we te weinig tijd samen doorbrengen", zegt de prinses over haar moeder. Voor het eerst in jaren spreekt de prinses daar met de pers. Toch anders dan 'onze' Amalia, die meerdere keren per jaar vragen van journalisten beantwoordt.

Elisabeth en haar familie zijn geslotener. Het rapportcijfer dat ze van het Belgische volk krijgt, komt uit op een 5,9 (Amalia krijgt van de Nederlanders een 7). Toch zou het merendeel van de Belgen graag zien dat Elisabeth haar vader Filip, die als onwennig wordt bestempeld, binnen korte tijd opvolgt. Ze noemen haar naturel, professioneel en meelevend.

Over een jaar begint het 'echte' leven voor Elisabeth: dan heeft ze haar studie naar verwachting afgerond. Ze zal zich dan vooral voorbereiden op het koningschap. Ze krijgt een eigen hofhouding en is (veel) vaker te zien bij officiële gelegenheden en werkbezoeken.

Dan kunnen we ook beter de stijl van de prinses ontdekken, die al wordt geroemd om haar paar mediaoptredens tot nu toe. Elisabeth wordt niet voor niets de 'Kate Middleton' van België genoemd. In 2018 riep de Britse Vogue de prinses uit tot een van de stijlvolste prinsessen ter wereld. "Vrouwelijk en modern, formeel", concludeerde het modeblad, "maar niet stoffig."