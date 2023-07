'Fout hout' gebruikt bij renovatie van prinses Beatrix' zeiljacht Groene Draeck

Bij de renovatie van de Groene Draeck, het zeiljacht van prinses Beatrix, is gebruikgemaakt van 'fout hout'. Voor het nieuwe dek is teakhout uit Myanmar gebruikt, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws . Dit hout mag al jaren niet meer geïmporteerd worden.

Het zeilschip, dat in 1957 aan Beatrix werd geschonken door het Nederlandse volk, werd in 2022 gerenoveerd. Daar ging het mis: een klein deel van het oude hout kon opnieuw worden gebruikt, maar de rest was afkomstig uit Myanmar.

Dit is volgens het onderzoek van RTL Nieuws makkelijk terug te zien in het hout. De jaarringen van het teakhout op het gerenoveerde schip liggen dicht op elkaar, iets wat volgens experts alleen voorkomt bij het hout uit Myanmar.

Ook wijst de lengte van de gebruikte stammen op teakhout uit het Zuidoost-Aziatische land. Een anonieme bron die betrokken was bij de renovatie, bevestigt tegenover de nieuwszender dat er gebruik is gemaakt van het hout uit Myanmar.

EU-landen mogen sinds 2013 geen illegaal gekapt houdt meer importeren. Naar hout uit Myanmar wordt extra streng gekeken, omdat moeilijk te achterhalen is waar het vandaan komt. Volgens de EU is het zelfs onmogelijk, waardoor legale import uit Myanmar volgens toezichthouder NVWA niet mogelijk is.

RVD weet niet waar het vandaan komt

De Rijksvoorlichtingsdienst heeft in een reactie laten weten dat inderdaad gebruik is gemaakt van teakhout, maar dat niet precies te achterhalen is waar het hout vandaan komt. De benodigde papieren zijn er niet meer.

"De Duitse houtleverancier heeft aangegeven dat het hout ouder is dan 2013 en daarvóór is geïmporteerd. Wegens het verstrijken van de bewaartermijn van gegevens van het hout kan de leverancier echter geen specifieke afkomst noemen", schrijft de RVD.

Gebruik van teakhout uit Myanmar heeft geen gevolgen

De kwestie heeft verder geen juridische gevolgen voor prinses Beatrix als het daadwerkelijk om hout uit Myanmar gaat. Alleen de import van het hout is verboden. Wanneer het materiaal de Europese Unie binnen is, mag het gewoon worden verkocht en gebruikt.