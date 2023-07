Prins Harry in 2024 of 2025 voor de rechter, maar niet vanwege telefoonhack

De zaak die prins Harry aanspande tegen uitgever News Group Newspapers (NGN) komt in 2024 of 2025 voor de rechter, melden Britse media . Wel heeft de rechter Harry's bewering dat NGN zijn telefoon heeft gehackt verworpen.

NGN zou, zo beweert Harry, sinds halverwege de jaren negentig op illegale wijze informatie hebben vergaard over de Britse prins. Media van de uitgever, waaronder de tabloid The Sun, zouden dat hebben gedaan door bijvoorbeeld Harry's telefoon te hacken en privédetectives in te huren.

Eerder betoogde NGN dat deze beschuldigingen van tafel moeten, omdat Harry ze buiten de limiet van zes jaar had ingediend. De rechtbank heeft geoordeeld dat Harry de claim over het hacken van telefoons inderdaad te laat heeft ingediend.

Dat geldt niet voor de andere beschuldigingen, zoals het inhuren van privédetectives. Die worden dus wel in de rechtbank besproken.

De hertog van Sussex zegt dat een geheime deal tussen het paleis en NGN hem ervan weerhield de uitgever eerder voor de rechter te slepen. De deal houdt volgens Harry in dat zaken rond de koninklijke familie alleen achter gesloten deuren worden afgehandeld.

Zo zou Harry's broer, prins William, in 2020 al een schikking hebben getroffen met NGN over de telefoonhacks. Nu Harry niet meer werkzaam is als royal, heeft hij alsnog besloten naar de rechter te stappen.

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over het Britse koningshuis Blijf met meldingen op de hoogte

Harry ook verwikkeld in andere, soortgelijke zaak

NGN ontkent dat het zo'n overeenkomst heeft gesloten met Buckingham Palace. De uitgever ontkent ook de andere beschuldigingen met betrekking tot onwettige informatievergaring.

De rechter zal zich daar pas over lange tijd over buigen. Naar verwachting staan Harry en NGN pas op zijn vroegst volgend jaar tegenover elkaar in de rechtbank.

Overigens is dit niet de enige zaak tegen de tabloidpers waarin Harry momenteel verwikkeld is. De prins spande een soortgelijke zaak aan tegen Mirror Group Newspapers, uitgever van onder meer The Mirror.