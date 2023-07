NU+ Woondrama Britse royals: Charles moet huur betalen, Andrew wil niet weg

De Britse prins Andrew moet waarschijnlijk, tot zijn eigen onvrede, zijn royale villa inruilen voor het 'huisje' van Harry en Meghan. Ook koning Charles is niet blij: hij is zijn gratis vakantieonderkomen kwijt. Wat is er aan de hand?

De Britse royals bezitten behoorlijk wat huizen. In de buurt van Londen, zodat ze snel kunnen pendelen naar en van werkpaleis Buckingham Palace. Maar ook buiten Engeland hebben ze woningen waar ze ieder moment in kunnen trekken.

Je zou denken dat Charles als koning eigenaar is van al deze panden. In zekere zin klopt dat: veel van de huizen zijn eigendom van de kroon en dus van de Britse koninklijke familie als geheel. Daarmee behoort het koningshuis tot de grootste grootgrondbezitters ter wereld. Alle paleizen, kastelen, huizen en landgoederen samen zijn naar schatting meer dan 15 miljard euro waard.

Maar Charles bezit lang niet alles. Zo liet koningin Elizabeth de 'Duchy van Cornwall' na aan haar kleinzoon, prins William. Dat is een enorm stuk land (ruim 52.000 hectare), waarop niet alleen huizen staan, maar ook boerderijen en bedrijven.

Voor Elizabeths dood was Charles wel nog de eigenaar van al deze panden. Het was dus even slikken toen bleek dat hij er afscheid van moest nemen. De koning ging in de zomer graag naar Llwynywermod, een landgoed in Wales dat ook tot de Duchy van Cornwall behoort.

Charles en Camilla poseren in 2009 bij hun huis Llwynywermod. Foto: Getty Images

Privéadres wordt Airbnb

Ineens is dat landgoed in handen van William, die ermee mag doen wat hij wil. Naar verluidt laat hij zijn vader niet gratis op zijn geliefde vakantieadresje slapen: de troonopvolger zou daar geld voor willen zien.

Bovendien moet de koning al zijn persoonlijke eigendommen weghalen uit het huis, zodat William het huis ook aan anderen kan verhuren. Charles zou hier niet gelukkig mee zijn, meldt The Independent. Hij wil het vakantiehuis gewoon gratis kunnen bezoeken.

Ook prins Andrew is niet blij. Hij heeft volgens paleisbronnen de sleutels aangeboden gekregen van Frogmore Cottage, het huis waar prins Harry en Meghan tot hun vertrek in woonden. Hun laatste spullen in het huis zijn eind juni verscheept, en het staat nu helemaal leeg.

Het huis is klaar voor een nieuwe bewoner en dat moet Andrew dus worden. De omstreden broer van koning Charles woont nu in de dertig slaapkamers tellende Royal Lodge, een maatje groter dan Frogmore Cottage (dat alsnog tien slaapkamers bevat).

De Royal Lodge. Foto: ANP

'Andrew is onvermurwbaar'

Maar de verouderde Royal Lodge moet voor miljoenen worden gerenoveerd en het nabijgelegen Frogmore Cottage lijkt daarom een ideale, tijdelijke, woning. Maar de prins zou dat niet zien zitten. "Andrew is onvermurwbaar. Aangezien hij nog zoveel jaren te gaan heeft op zijn huurcontract en hij miljoenen van zijn eigen fortuin heeft uitgegeven om de boel op te knappen, wil hij zijn huis niet verlaten", weet een paleisbron te melden.

De kans lijkt klein dat Andrew daarna nog terugkeert naar de Royal Lodge. Er gaan geruchten dat Charles de koninklijke toelages wil inkrimpen, waaronder die van Andrew. De Royal Lodge, die ruim 30 miljoen pond (34 miljoen euro) waard is, wordt daarmee onbetaalbaar voor de jongere broer van de koning.