'Onnatuurlijke' Belgische koning Filip krijgt na tien jaar op de troon rapportcijfer 5,9

De Belgische koning Filip heeft het rapportcijfer 5,9 gekregen bij de jaarlijkse opiniepeiling onder de bevolking. Hij zit net als Willem-Alexander dit jaar tien jaar op de troon.

Met De Grote Peiling - Koningshuis van HLN, VTM Nieuws, RTL en Le Soir wordt onderzocht hoe Belgen over hun koningshuis denken.

De Belgen geven hun koning een lager cijfer dan de Nederlanders koning Willem-Alexander dit jaar gaven. Onze vorst kreeg in april van dit jaar een 6,5, bleek uit een enquête die Ipsos had uitgevoerd in opdracht van de NOS.