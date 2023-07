Prinses Alexia behaalt diploma op middelbare school in Wales

Prinses Alexia heeft donderdag haar Internationaal Baccalaureaat behaald aan het United World College of the Atlantic. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag bekend.

De achttienjarige dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima zat tot voor kort op school in Wales. In mei werd bekend dat de prinses haar opleiding heeft afgerond. Het was toen nog niet zeker of ze haar examens ook had gehaald.