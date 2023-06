Backstage bij fotosessie Oranjes: een wilde hond en Alexia maakt indruk

Delen via E-mail

Enthousiaste fotografen, een rondrennende hond Mambo en zand in de schoenen: de Oranjes gingen dit jaar naar Scheveningen voor de jaarlijkse zomerfotosessie. Met een primeur: voor het eerst beantwoordde ook prinses Alexia vragen van de pers.

Voor een ontmoeting met de Oranjes wil je er tiptop uitzien. Een net jasje of blouse, het haar goed geföhnd. Op het winderige strand van Scheveningen komen veel journalisten - inclusief NU.nl - van een koude kermis thuis. De zuidwestenwind waait stevig op het strand, waar dit jaar de zomerfotosessie plaatsvindt. Bij strandtent La Cantina, vlak bij de haven.

Nee, dat is niet de strandtent waar prinses Amalia tijdens haar middelbareschooltijd werkte. Dat zou ergens zijn geweest aan de Scheveningse boulevard. Waarschijnlijk is La Cantina gekozen om een andere reden: het is er relatief rustig, en de omgeving is goed te beveiligen.

Naast een windproof kapsel moet je ook veel geduld hebben, want pas om 13.30 uur - ruim een uur nadat de pers op locatie verwacht wordt - komen de Oranjes van grote afstand aangelopen. Met een verrassing: ook hondje Mambo is erbij.

Hij steelt de show tijdens deze fotoshoot. Regelmatig rent de Toy Poedel wild over het Zuiderstrand, terwijl zijn baasjes hem tot de orde roepen. Gelukkig weten Máxima en de andere gezinsleden hem af en toe toch te pakken te krijgen, zodat Mambo kan meeposeren op de foto's.

Hondje Mambo poseerde al dan niet vrijwillig mee op de foto's. Foto: BrunoPress

Geen blote voeten in het zand

De foto's worden gemaakt op het strand, maar de Oranjes wagen zich niet aan blote voeten. Hoge hakken blijven wel in de kast. Máxima kiest voor sandalen, de drie prinsessen voor makkelijke sneakers. De wind gooit constant roet in het eten, want de lange haren van de prinsessen en hun moeder waaien continu voor hun ogen. Fotografen balen: je wil natuurlijk goed de gezichten van de royals kunnen zien.

Na ongeveer twintig minuten fotograferen gaat de hele ploeg naar de strandtent. Daar is het opnieuw even wachten tot de koning, koningin en de prinsessen acte de présence geven. Met dus een primeur, want de net achttien jaar geworden prinses Alexia voegt zich voor het eerst bij haar ouders en zus om vragen van de pers te beantwoorden.

Dat doet ze met verve. Zelfverzekerd staat de middelste prinses de pers te woord. Natuurlijk willen ook veel journalisten iets vragen aan Amalia, maar Alexia is duidelijk populair. De pers wil bijvoorbeeld weten wat ze gaat doen nu ze is afgestudeerd (een tussenjaar, net als haar zus), of hoe ze omgaat met alle aandacht die er bij het prinses-zijn komt kijken ('hoort erbij').

1:05 Afspelen knop Zo poseerden de Oranjes tijdens hun fotosessie op Zuiderstrand

Alexia is Amalia's bondgenoot

Wat vooral opvalt, is de warme band tussen de twee zussen. Het is voor Amalia waarschijnlijk fijn dat ze nu een bondgenoot van haar eigen leeftijd heeft met wie ze over dit soort momenten kan napraten.

Natuurlijk komt in het persgesprek ook de dreiging aan Amalia's adres aan bod. "Ariane en ik zijn allebei volledig bereid om haar te steunen, waar dat kan of moet", zegt Alexia. "Maar dat weet ze ook. En ik denk dat dat ook een rustgevende gedachte is."

La Cantina is overigens niet gesloten voor het publiek. Dus de mensen die op de vrijdagmiddag een drankje drinken op het zonnige terras, kunnen het persgesprek gewoon meekijken en -luisteren. "Dit is de eerste keer dat ik hem zie", zegt één van de strandtentgasten, terwijl de koning voorbijloopt. "Ik vind het geweldig."