Prinses Alexia over aandacht van de pers: 'Je leert ermee leven'

Prinses Alexia vindt de aandacht die ze van de pers krijgt vreemd, maar leert ermee leven. Dat vertelt de achttienjarige prinses aan NU.nl tijdens de jaarlijkse zomerfotosessie met het koninklijk gezin.

"Het is vreemd en het doet wel iets met je, maar je leert ermee leven en raakt er gewend aan", vertelt de prinses. "Ik weet wie ik ben, mijn familie weet wie ik ben en mijn vrienden weten wie ik ben. Zolang dat hetzelfde blijft, dan is er geen reden om daar heel verdrietig over te zijn. Ik lig er niet wakker van."

Alexia vindt steun bij haar gezinsleden. "Omdat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten, kunnen we erover praten." Prinses Amalia bevestigt dit: "Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij thuis open over dit thema praten, maar ook over heel veel andere thema's."

Alexia neemt negatieve berichten op sociale media niet te persoonlijk. "Het is makkelijk om iets gemeens te zeggen achter je scherm." Haar zus Amalia heeft hier meer moeite mee. "Sociale media hebben een grote impact gehad op mijn leven, veelal niet positief. Maar ik leer ermee omgaan."

Alexia is trots op hoe Amalia omgaat met bedreigingen

Prinses Alexia is "hartstikke trots" op hoe haar oudere zus omgaat met de bedreigingen aan haar adres. Amalia heeft volgens Alexia de afgelopen tijd "enorm sterk in haar schoenen" gestaan. "Ik had het haar niet nagedaan", zegt de middelste prinses.

Het was de eerste keer dat Alexia tijdens de zomerfotosessie vragen van de pers beantwoordde. De prinses is begin deze week achttien geworden en dit betekent dat we haar vaker gaan zien tijdens officiële momenten. Zo zal Alexia naar alle waarschijnlijkheid ook haar opwachting maken op Prinsjesdag.

Alexia samen met haar moeder koningin Máxima. Foto: BrunoPress

Alexia neemt een tussenjaar

De prinses rondde onlangs in Wales haar middelbare school af. Daar volgde ze een opleiding aan een prestigieuze kostschool. Tijdens de fotosessie vertelde Alexia dat ze volgend jaar net als haar zus Amalia een tussenjaar neemt. "Het is niet de beste keuze voor mij om meteen weer naar school te gaan. Dus ik ga een beetje reizen en een beetje werken. Volgens de middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn "er heel veel plannen", maar is "nog niets gepland". "Lekker ongeorganiseerd", grapte haar oudere zus Amalia.

De fotosessie vond dit jaar plaats bij de strandtent La Cantina op het Zuiderstrand in Den Haag. Hier zou de fotosessie vorig jaar ook plaatsvinden, maar vanwege ongunstige weersvoorspellingen werd die toen verplaatst naar Paleis Noordeinde.

