Begrafenis Elizabeth en kroning Charles maken Brits koningshuis duurder

De kosten van het Britse koningshuis zijn in het afgelopen jaar met 5 procent gestegen. De uitgaven stegen naar 107,5 miljoen pond, tegenover 102,4 miljoen pond een jaar eerder.

Het bedrag dat de koninklijke familie ontving uit het zogeheten Sovereign Grant, het potje dat wordt gevuld door de belastingbetaler, bleef ten opzichte van een jaar eerder ongewijzigd: 86,3 miljoen pond (bijna 100 miljoen euro).

De gestegen kosten worden onder meer toegeschreven aan de aanhoudende renovaties van Buckingham Palace, extra uitgaven voor de begrafenis van koningin Elizabeth, de troonsbestijging van Charles en de toegenomen inflatie.

In het financiële jaarverslag staat onder meer dat instructies zijn gegeven om op koninklijke verblijven de verwarming in de winter op 19 graden te houden, om zo het energieverbruik te verlagen. In lege kamers moet die temperatuur op 16 graden liggen.

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over het Britse koningshuis Blijf met meldingen op de hoogte

Dure reizen en veel post

In het verslag, dat de periode van maart 2022 tot en met maart 2023 beslaat, is ook een reisoverzicht van de Britse royals opgenomen. De duurste reis was het bezoek van Charles en Camilla aan Rwanda in juni 2022 (187.000 pond).

Op de tweede plek volgt het eerste staatsbezoek van het in mei gekroonde koningspaar aan Duitsland (146.000 pond). In totaal zijn de kosten voor reizen wel lager geworden: 3,9 miljoen pond, tegenover 4,5 miljoen een jaar eerder. De kosten voor medewerkers stegen met 3,4 miljoen, tot 27,1 miljoen.

In het jaarverslag staat ook dat Buckingham Palace in het afgelopen jaar nog nooit zo veel post heeft ontvangen. In totaal ontving het paleis meer dan 183.000 poststukken.