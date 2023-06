De koning poseert weer: waarom gaan de Oranjes elke zomer op de foto?

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het is vrijdagmiddag weer tijd voor de jaarlijkse zomerfotosessie van de koninklijke familie. Ook NU.nl is erbij als de Oranjes voor de fotografen poseren, en we stellen ze een vraag. Maar waarom wordt deze middag georganiseerd?

De Oranjes en foto's: het blijft een ingewikkelde combinatie. Sinds 2005 is het verboden de koninklijke familie zomaar op de foto te zetten. (Toenmalig) koningin Beatrix en haar familie kregen steeds meer last van fotografen die inbreuk maakten op hun privéleven.

Daarom werd de Mediacode ingevoerd. Zomaar foto's maken van de Oranjes en verspreiden mag daardoor niet. Doe je het toch, dan kan je als medium de toegang tot koninklijke evenementen worden ontzegd. In extreme gevallen kunnen er zelfs juridische stappen worden ondernomen.

Natuurlijk is het wel belangrijk dat de pers het koninklijk gezin af en toe kan fotograferen. Daarom is besloten om zo'n twee keer per jaar een moment te organiseren waarbij de familie poseert voor de camera's.

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over het koningshuis Blijf met meldingen op de hoogte

Dat waren eerder twee vaste momenten: tijdens de wintersportvakantie in Lech en in de zomer, vlak voordat het gezin op vakantie gaat. Maar de drie dochters van Willem-Alexander en Máxima zijn inmiddels een stuk ouder en hebben waarschijnlijk eigen vakantieplannen. Bovendien zijn Amalia, Alexia en Ariane niet altijd in Nederland.

Zo was Amalia veel in het buitenland tijdens haar tussenjaar en ging Alexia de afgelopen twee jaar in Wales naar school. Ook Ariane gaat ons land verlaten, omdat ze haar middelbare school afrondt in Italië.

Daarom wordt er nu naar momenten gezocht waarop het hele gezin compleet is. Vorig jaar werd de zomerfotosessie ook eind juni georganiseerd, toen Alexia even terug in Nederland was. De najaarsfotosessie vond begin november plaats.

Tussen de zomer- en najaarsfotosessie zit één groot verschil: tijdens de zomerfotosessie mogen journalisten een vraag stellen aan Willem-Alexander en Máxima. Sinds vorig jaar beantwoordt ook Amalia vragen van de pers. Dat doet ze sinds ze achttien jaar is.

Dit jaar zal ook Alexia over zichzelf vertellen. De middelste dochter van het koningspaar is net achttien geworden. Daarom gaan we haar iets vaker zien bij publieke gelegenheden.

Tijdens de fotosessie wisselt de familie regelmatig van pose én samenstelling. Foto: ANP

Meestal vindt de zomerfotosessie plaats in de (riante) tuin van het huis van de familie. Vorig jaar was dat Paleis Noordeinde. In eerste instantie zou die sessie op het strand zijn, maar wegens voorspelde regen vond de sessie binnen plaats. De locatie voor de zomershoot van dit jaar mag nog niet worden gedeeld.

De meeste grote media zijn tijdens de zomerfotosessie aanwezig. Je moet je als medium aanmelden bij de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Die bepaalt dan wie erbij mag zijn en wie niet.

De zomerfotosessie geeft de fotografen gelegenheid hun voorraad royaltyfoto's aan te vullen. Media kunnen dit beeld weer gebruiken als aankleding voor hun artikelen.

Ook het vraagmoment is iets waar veel royaltyverslaggevers naar uitkijken. De Oranjes zijn spaarzaam met het geven van interviews. Bij officiële bezoeken is er soms gelegenheid tot een korte vraag, maar dan gaat het vaak over het bezoek zelf.

Natuurlijk zijn veel mensen nieuwsgierig naar onderwerpen als de dreiging aan het adres van Amalia, de slavernijexcuses van de koning en Alexia's studieplannen. De zomerfotosessie is het uitgelezen moment om de royals daar iets over te vragen.