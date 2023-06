Voormalige Belgische koning Albert (89) met uitdroging opgenomen in ziekenhuis

Albert, de 89-jarige voormalige koning van België, is dinsdagochtend onwel geworden en naar het ziekenhuis gebracht. Dat heeft het Belgische Paleis aan VRT NWS laten weten.

De voormalige vorst vertoonde tekenen van uitdroging. Hij is uit voorzorg opgenomen. Albert zou bij bewustzijn zijn en wordt momenteel onderzocht. Hij is hartpatiënt en is eerder aan zijn hart geopereerd.

Albert trouwde in 1959 met de Italiaanse Paola. Ze kregen drie kinderen. Delphine Boël is zijn dochter uit een buitenechtelijke relatie. De oud-koning ontkende lang dat hij haar biologische vader is, maar erkende haar in 2020 als dochter.

In 1993 werd Albert koning. Hij was de opvolger van zijn overleden broer Boudewijn, die geen kinderen en daardoor ook geen troonopvolger had. Na twintig jaar koningschap trad hij af. Zijn oudste zoon Filip nam in 2013 de troon over. Albert wordt in België overigens nog steeds koning genoemd.