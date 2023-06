Sarah Ferguson behandeld voor borstkanker

Delen via E-mail

Sarah Ferguson is behandeld voor borstkanker, bevestigt de woordvoerder van de Britse hertogin aan Sky News.

Bij de 63-jarige ex-vrouw van Prins Andrew werd onlangs borstkanker vastgesteld. Dat gebeurde in een vroeg stadium, tijdens een routinematige mammogram. De hertogin had verder geen klachten.

De operatie was succesvol, aldus de woordvoerder van Ferguson. "De hertogin krijgt de beste medische hulp en haar artsen hebben haar verteld dat de prognose goed is. Ze is nu thuis aan het herstellen."