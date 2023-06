Koningshuis deelt nieuwe foto's van jarige prinses Alexia (18)

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) heeft maandag nieuwe foto's van de middelste dochter van Willem-Alexander en Máxima gedeeld. Dat is ter ere van haar achttiende verjaardag.

De foto's van de prinses zijn in mei 2023 door fotograaf Frank Ruiter gemaakt op Paleis Huis ten Bosch, het woonpaleis van de koning en zijn gezin.

Prinses Alexia viert haar achttiende verjaardag maandag in het bijzijn van in ieder geval haar peetouders en grootmoeder. Dat vertelde koningin Máxima afgelopen donderdag aan de pers na afloop van het staatsbezoek aan België. Een van de peetouders van Alexia is koningin Mathilde van België, al is het niet bekend of zij maandag ook naar Den Haag komt.

Tekst gaat verder na de foto.

Foto: RVD- Frank Ruiter

Dit weekend is er al een feestje gevierd

Máxima liet zich ontvallen dat "alle kinderen" samen thuis zullen zijn voor de verjaardag van haar middelste dochter, die tot voor kort in Wales studeerde. Een groot feest zal het maandag niet zijn. "Het is een maandag dus dat valt niet heel goed, maar we zullen dit weekend al wel wat doen."

Gevraagd naar het gegeven dat haar middelste kind nu ook al volwassen is, zei Máxima dat het erg snel gegaan is. "Nou ja, als ik nadenk over de foto's van tien jaar geleden toen mijn man koning werd, dan zijn die meisjes in die blauwe jurkjes nu heel grote dames geworden. En heel leuke mensen."

Alexia rondde onlangs haar middelbare school af. De prinses was twee jaar in Wales, waar ze een opleiding volgde aan een prestigieuze kostschool. Haar jongere zus Ariane (16) vertrekt eind zomer naar Italië om daar de laatste twee jaren van haar gymnasium te voltooien.

Foto: RVD - Frank Ruiter