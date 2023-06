Alexia wordt achttien: meer plechtigheden, maar eerst een groot feest

Alexia wordt maandag achttien. Waar het bij Amalia op deze verjaardag draaide om het feit dat ze troonopvolgster is, hoeft de middelste dochter van het koningspaar zich daar niet druk om te maken. Toch gaan er vanaf nu een paar dingen veranderen voor haar.

"Ik heb de vrijheid om te kiezen wat ik zelf later wil worden", zei prinses Alexia tijdens Koningsdag 2021 in Eindhoven. "Ik vind het fijn dat ik later iets kan doen met mijn eigen interesses."

Die vrijheid begint voor Alexia maandag. Ze wordt dan achttien jaar, is net geslaagd en zet dus haar eerste stappen in het volwassen leven.

Volgens de geruchten gaat de middelste prinses na de zomervakantie studeren in Groningen. Daar is Alexia gezien tijdens een open dag, hoewel dat natuurlijk niet hoeft te betekenen dat ze zich ook daadwerkelijk heeft ingeschreven. De Rijksvoorlichtingsdienst kan tegenover NU.nl niet ingaan op deze geruchten.

Wat Alexia voor studie gaat doen of welke ambities ze heeft, is nog onbekend. "We weten van haar dat ze zeer muzikaal is", vertelt royaltyexpert Justine Marcella in gesprek met NU.nl. "Net als haar tante Inés (die in 2019 overleed, red.) en haar moeder Máxima. Maar ik denk niet dat ze haar studie daarop uitkiest."

Marcella denkt dat Alexia voor een tussenjaar gaat, net als Amalia. Ook ziet ze de prinses wel in het buitenland studeren. Alexia heeft volgens de royaltyexpert het geluk dat ze al wat 'anonieme' ervaring in het buitenland heeft kunnen opdoen. Ze verbleef de afgelopen tijd in Wales, waar ze haar middelbare school afrondde op een prestigieuze kostschool. "Daar heeft ze twee jaar lang een gewoon meisje kunnen zijn. Ze kon rustig naar de kroeg."

Alexia met haar moeder Máxima en haar zussen Amalia en Ariane. Foto: BrunoPress

'Alexia is blij dat ze het niet over hoeft te nemen'

Waar Amalia langzaamaan wordt voorbereid op haar toekomstige koningschap, hoeft Alexia zich daar weinig zorgen om te maken. Ze is nu de tweede in lijn voor troonopvolging. Maar mocht Amalia afhaken, dan staat Alexia niet gelijk te trappelen om de troon alsnog te bestijgen.

"Ik heb ooit in een interview bij Renate Rubinstein gezegd toen ik achttien werd, dat mijn broer Friso zei: 'Je mag hem wel in elkaar slaan maar niet doodslaan, want dan moet ik het doen'", vertelde koning Willem-Alexander in de podcast Door de ogen van de koning. "Dat herhaalt zich in de volgende generatie."

"Alexia zegt vooral heel blij te zijn en Amalia in alles te ondersteunen, maar ze is vooral blij dat zij het niet hoeft over te nemen. Dus als zussen zijn ze ontzettend lief voor elkaar. Ze ondersteunen elkaar."

"Ze is de nummer twee", zegt Marcella. "Aan de ene kant kan ze kiezen wat ze wordt, tegelijkertijd is ze de reserve. Maar als je in dat nest geboren wordt, ben je er sowieso klaar voor. De Oranjes nemen het serieus, bereiden het voor."

Als zowel Amalia als Alexia de troon om welke reden dan ook niet zien zitten, dan is de nu zestienjarige Ariane de volgende in lijn. "Ik denk dat dat ook het einde van de monarchie betekent", gaat Marcella verder. "Ik ga ervan uit dat dat niet nodig is en dat Alexia en Ariane gewoon hun eigen leven kunnen inrichten."

Alexia maakt haar opwachting op Prinsjesdag

Dat leven gaat voor Alexia, na twee jaar school in Wales, weer 'gewoon' verder in Den Haag. "Voor Máxima is het fijn dat ze haar gezin weer compleet heeft. Ook voor Amalia: de drie zussen hebben een hechte band."

De middelste prinses zal naar verwachting weer vaker naast haar ouders en zussen te zien zijn. Vanwege haar opleiding in Wales moest ze bijvoorbeeld afgelopen Koningsdag missen. Alexia zal op haar achttiende vaker vragen van de pers beantwoorden. Zo mogen de media komende vrijdag ook vragen aan haar stellen tijdens de jaarlijkse zomerfotosessie.

"En ook in september gaan we haar zien, op Prinsjesdag", vertelt Marcella. "Op het moment dat Alexia achttien is, mag ze naast haar ouders en zus plaatsnemen in de Glazen Koets." En dus gaan we Alexia misschien eens iets beter leren kennen.