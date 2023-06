Belgen kijken met jaloezie naar onze sociale koning Willem-Alexander

Delen via E-mail

Het laatste officiële ritje van de koninklijke trein gaat dinsdag naar Brussel. De komende dagen brengen koning Willem-Alexander en koningin Máxima een bezoek aan het Belgische koningspaar Filip en Mathilde, met wie ze goed bevriend zijn. Hoe gaat dit staatsbezoek eruitzien?

Het staatsbezoek dat Willem-Alexander en Máxima van dinsdag tot en met donderdag aan onze zuiderburen maken, wordt per trein gedaan. Het is de laatste rit die ze maken met de koninklijke trein, die na 160 jaar met pensioen gaat. Na het staatsbezoek, dat donderdag in de late middag eindigt, zal de trein de familie voor de laatste keer richting Den Haag brengen.

Het wordt ongetwijfeld een warm weerzien tussen de Nederlandse koninklijke familie en de Belgische, want Willem-Alexander (56) en Máxima (52) en Filip (63) en Mathilde (50) zijn goede vrienden. Hun levens lopen redelijk gelijk: in hetzelfde jaar werden de Nederlanders en Belgen koning(in).

Willem-Alexander werd dat nét een paar maanden eerder dan zijn Belgische collega: Filip viert deze zomer zijn lustrum. Ook hebben ze kinderen die in dezelfde leeftijdscategorie vallen. Genoeg te bespreken dus, naast alle koninklijke beslommeringen. En voor Máxima is het bezoek aan Brussel extra bijzonder, want zo'n 23 jaar geleden woonde ze daar een jaar.

Zeker Mathilde en Máxima onderhouden een warme band. Ze delen de liefde voor mode - zijn allebei groot fan van de Vlaamse ontwerper Natan - en trekken tijdens evenementen vaak samen op.

Met die innige vriendschap lijkt bij het maken van het programma rekening te zijn gehouden. Zo brengen ze op woensdag samen een bezoek aan de Koningin Elisabeth Muziekkapel in Waterloo. Daar gaan de twee koninginnen in gesprek met musici, wonen ze een optreden bij en krijgen ze een rondleiding. Donderdag gaan Máxima en Mathilde samen langs bij een marineschip.

Het koninklijke viertal begroet elkaar in 2019, bij de viering van 75 jaar vrijheid in Nederland. Foto: anp

Ook Willem-Alexander en Filip gaan tijdens het driedaagse bezoek een paar keer samen op stap. Zo gaan ze woensdag naar het Aerospacelab, waar ze meer leren over satellieten. En donderdag bezoeken ook Willem-Alexander en Filip een marineschip.

Zoals bij elk staatsbezoek - dit is alweer Willem-Alexanders en Máxima's 27e - zijn er een paar vaste onderdelen die ook dit keer niet worden overgeslagen. Zo biedt Filip in Brussel een staatsbanket aan, waarbij beide staatshoofden een toespraak houden.

De Vlaamse royaltydeskundige Wim Dehandschutter blikt terug op het bezoek dat Filip en Mathilde in 2016 aan Nederland brachten. Tijdens de staatsbankettoespraak kwamen de verschillen tussen beide staatshoofden goed naar voren, vertelt hij in gesprek met NU.nl. "Beide staatshoofden lazen de tekst van hun A4'tje af. Daarin zat niet het verschil, maar wel in de manier waarop ze hun boodschap brachten."

"Willem-Alexander deed dat met schwung en kreeg de gasten af en toe aan het lachen. Filip sprak soms moeizaam in het Nederlands, dat niet zijn moedertaal is. Het bleef muisstil aan de tafels." Het wordt dus afwachten hoe dat dit keer gaat.

Volgens Dehandschutter maakt onze koning dankzij zijn vrolijke en assertieve inborst indruk bij de Belgen. "Ze zien Filip als klungelig en wereldvreemd, terwijl ze met enige jaloezie naar de sociale, ongeremde Willem-Alexander kijken. Wel moet gezegd worden dat we koningsparen hebben die bij onze landen passen. De uitbundigheid van Willem-Alexander bij het wat ruwe, directe Nederland. Terwijl het geslotene van Filip hoort bij het rustige, bescheiden België."

Amalia (19, links) met Elisabeth (21, rechts in paars). Beide prinsessen zijn troonopvolger en zullen hun vader in de toekomst opvolgen als staatshoofd. Foto: ANP

Dat rustige karakter uit zich ook in de rest van het programma. Geen zang en dans - dat overigens zelden op de planning staat bij een staatsbezoek. Maar wel aandacht voor klimaatverandering, veiligheid van de samenleving en groene energie.

Woensdagavond doen Willem-Alexander en Máxima als dank voor de gastvrijheid ook iets terug: ze organiseren een avond vol cultuur waarvoor zij het programma uitkiezen. Dit keer is dat een concert van het Amsterdamse strijkorkest Sinfonietta. Aan het eind van het bezoek vindt donderdagmiddag in Antwerpen het persgesprek plaats. Dan mogen journalisten Willem-Alexander en Máxima een vraag stellen.

In tegenstelling tot het bezoek aan de Cariben blijft Amalia dit keer thuis. Staatsbezoeken woont de oudste prinses (nog) niet bij. Wellicht dat dit in de toekomst wel gaat gebeuren. Over een paar weken verschijnt Amalia weer voor de camera, als het koninklijk gezin poseert tijdens de jaarlijkse zomerfotosessie.