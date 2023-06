Koninklijke trein gaat na bijna 160 jaar met pensioen: 'Met de koning besloten'

Op vrijdag 23 juni gaat de koninklijke trein officieel met pensioen. Na het staatsbezoek aan België vindt koning Willem-Alexander het niet nodig om de verouderde trein te vernieuwen. Vanaf dan neemt de koning en zijn familie de normale trein.

"We hebben dit samen met koning Willem-Alexander besloten", zegt een woordvoerder van de NS tegen NU.nl. De treinmaatschappij heeft de koninklijke trein in beheer. Het rijtuig mankeert niets, maar is verouderd en vanwege nieuwe veiligheidseisen aan vernieuwing en flinke investeringen toe. "Ik kan verder echt niets zeggen over waarom we stoppen met de koninklijke trein."

De koning en de NS gaan niet opnieuw investeren en laten daardoor het koninklijke rijtuig, dat in 1864 voor het eerst werd gebouwd, met pensioen gaan. De trein moet, na het staatsbezoek aan België van 20 tot en met 22 juni, nog één keer aan de bak. Een allerlaatste rit van de opstelplek naar het Spoorwegmuseum in Utrecht staat in de planning. Wanneer is nog niet bekend, maar het wordt een feestelijke afsluiting van bijna 160 jaar koninklijke treingeschiedenis. "De allerlaatste rit, daar gaan we wel even goed aandacht aan besteden."

De zitkamer van de koninklijke trein in 1963. Foto: ANP

In 1839 reisde de koninklijke familie al met de trein. 25 jaar later was de geboorte van de koninklijke trein. Salon Rijtuig 1 (SR1) werd speciaal gebouwd voor Anna Paulowna, de echtgenote van koning Willem II. Het rijtuig kan aan een andere trein gekoppeld worden. Bij de komst van zijn opvolger (SR2) werd de SR1 gesloopt. Een replica is te zien in het Spoorwegmuseum. De laatste versie, die nu met pensioen gaat, is de SR10. Daarmee zijn er in totaal dus tien koninklijke rijtuigen geweest.

De koninklijke trein werd aangeschaft om de koninklijke familie en staatshoofden bij binnen- en buitenlandse reizen te kunnen vervoeren. De koning kan dus van de trein gebruikmaken, maar heeft ook de beschikking over de koninklijke bus en enkele hofauto's. De trein kan ook worden ingezet voor het vervoer van leden van het Koninklijk Huis op Koningsdag. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2017, toen het koninklijk gezin met de trein naar Tilburg reisde. Bij speciale gelegenheden krijgen kabinetsleden ook een treinkaartje voor het koninklijke rijtuig.

Koning Willem-Alexander en zijn gezin komen aan op station Tilburg bij de viering van Koningsdag in 2017. Foto: NS

De koninklijke trein (SR10) die met pensioen gaat, stamt uit 1993 en bestaat uit één rijtuig. Daarin zit een salon met een zithoek en een vergadertafel met zes stoelen. Verder heeft de trein twee kleine slaapkamers voor het personeel en zelfs een keukentje. Ook is de trein tegenwoordig voorzien van een beveiligd wifinetwerk. De SR10 is ontworpen op basis van de eerste klasse in een intercityrijtuig. Op binnenlandse reizen worden sinds 2012 twee van die rijtuigen aan de SR10 toegevoegd voor het vervoer van extra gasten.

In 2013 reisden toenmalig kroonprins Willem-Alexander en zijn gezin met de speciale trein naar het Oostenrijkse Lech voor de skivakantie, maar er gebeurde ook wel eens iets met de trein. Zo ontspoorde de trein met twee koninklijke salonrijtuigen in 1917. Koningin Wilhelmina zat in die trein, maar raakte niet gewond. Zij hielp de gewonden om uit de trein te klimmen. Door de Tweede Wereldoorlog raakten de rijtuigen beschadigd en zodoende kwam na de oorlog een nieuwe trein met maximaal vier koninklijke rijtuigen (SR6 - SR9).