Harry en Meghan zijn hun Spotify-deal kwijt, zitten ze nu aan de grond?

Spotify wil niet verder met prins Harry en Meghan Markle. Een groot gedeelte van de miljoenendeal zullen ze waarschijnlijk nooit ontvangen. Hoe verdient het stel eigenlijk hun dollars, nu ze afscheid hebben genomen van de koninklijke familie?

Toen Harry en Meghan afstand namen van hun werk als royal, hield ook de geldstroom op die het koppel van (toen nog) prins Charles ontving. Ze verhuisden naar Amerika en moesten de eerste maanden bekostigen van hun spaarrekening, vertelde de prins in gesprek met Oprah Winfrey. Die bestond toen voornamelijk uit de erfenis van 10 miljoen dollar (ruim 9 miljoen euro) die Harry op zijn dertigste kreeg van zijn moeder Diana. Ook Markle had nog eigen geld, dankzij haar acteercarrière. Onder andere met haar rol in Suits zou ze zo'n 2 miljoen dollar hebben verdiend.

Harry en Meghan richtten in 2020 Archewell Inc. op, hun gezamenlijke organisatie waarmee ze meerdere dochterbedrijven runnen. Het is een voortzetting van Sussex Royal, dat ze startten toen ze nog werkzaam waren voor het Britse koninklijk huis.

In oktober werd Archewell Inc. officieel gelanceerd. Dan nog met het doel om aandacht te schenken aan thema's als feminisme en gendergelijkheid. Een paar maanden later maakten Meghan en Harry bekend dat ze ook commerciële projecten via Archewell starten. Dat mochten ze namelijk niet als 'working royals'.

Het eerste project dat de voormalig prins en zijn vrouw aankondigden was een grote deal met Spotify. Daar kregen ze naar verluidt 25 miljoen dollar voor. Voor dat geld zouden ze een paar jaar podcasts maken voor de bekende streamingdienst.

Voor het huis dat Harry en Meghan in Los Angeles bewonen, legden ze naar verluidt ruim 14 miljoen dollar neer. Foto: BrunoPress

Meghan kroop zelf ook achter de microfoon. In de zomer van 2022 werd Archetypes uitgebracht, een podcast waarin de voormalig actrice in gesprek ging met beroemdheden, historici en andere experts over de stereotyperende hokjes waar vrouwen vaak in worden geplaatst. De eerste aflevering deed het goed, maar het project boette al snel aan populariteit in. Een tweede seizoen kwam er dan ook niet. En ook andere podcasts op de streamingdienst brengen ze voorlopig niet uit, nu Spotify de deal heeft afgeblazen.

Ook sloten Harry en Meghan een flinke overeenkomst met Netflix. Daar vingen ze naar verluidt 150 miljoen dollar voor. De eerste productie voor de streamingdienst was de documentaire die het koppel over hun leven liet maken. Openhartig vertelden ze waarom ze naar de Verenigde Staten vertrokken en deelden ze details over de verslechterde relatie met Harry's familie. Het Netflix-contract loopt in elk geval tot eind 2025. Concrete nieuwe projecten zijn nog niet aangekondigd, op een serie over de Invictus Games na, die deze zomer verschijnt.

Maar er is meer dan Netflix - en dat weet Meghan ook. In april werd bekend dat de voormalig actrice tekende bij een groot Amerikaanse talentbureau. Die zal haar helpen bij het uitbouwen van haar zakelijke ondernemingen, zoals het maken van films en series. Acteren gaat Meghan niet meer: ze wil alleen nog maar projecten produceren.

De documentaire die het stel uitbracht op Netflix, leverde hen behoorlijk wat dollars op. Foto: BrunoPress

Prins Harry bracht begin dit jaar Spare uit, zijn biografie. Waar de gemiddelde auteur nog moet zien of hij ook maar één euro aan zijn boek overhoudt, rinkelde Harry's kassa flink. Naar verluidt kreeg hij een voorschot van 20 miljoen dollar. Anderhalf miljoen daarvan schonk hij aan het goede doel. Volgens ET Canada heeft Harry een contract getekend voor vier boeken en loopt het miljoenenbedrag nog flink op. Overigens bracht Meghan ook een boek uit: het kinderboek The Bench. Daar ontving ze ruim 600.000 dollar voor.

Zowel Harry en Meghan zouden inmiddels allebei zo'n 60 miljoen dollar op hun bankrekening hebben staan, schat zakentijdschrift Forbes in. Waarvan een hele hoop werd verdiend met het maken en produceren van media, zoals hun docuserie en Harry's boek. Veel geld, en volgens kenners zeker een stuk meer dan Harry en Meghan zouden hebben verdiend als ze werkzaam bleven voor het Britse koningshuis.