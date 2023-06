Gravin Eloise verjongt het koningshuis: 'We kennen haar beter dan Amalia'

Talloze TikTok-video's, meedoen aan populaire televisieprogramma's en een eigen lifestylegids. Dankzij de vandaag jarige Eloise van Oranje (21) waait een frisse wind door het koningshuis. Hoe komt het dat de 'gravinfluencer' zoveel vrijheid heeft en heeft dit gevolgen voor de rest van de royals?

"Ik had nooit gedacht dat ik zo'n groot account zou hebben. In twee uur tijd ging ik van 30.000 naar 100.000 volgers", vertelt Eloise in LINDA. "Natuurlijk kwam dat door mijn achternaam. Daarom praat ik daar zo min mogelijk over. Eloise staat centraal, niet Eloise van Oranje."

De 100.000 Instagram-volgers, waar Eloise in 2021 in het tijdschrift over sprak, zijn er inmiddels bijna 400.000. Het is niet voor niets dat ze ook wel gekscherend 'gravinfluencer' wordt genoemd. Op TikTok worden haar video's honderdduizenden keren bekeken.

En ook in andere media komt het nichtje van koning Willem-Alexander voorbij: als deelnemer van Het Perfecte Plaatje, op de rode loper van een gala of als ambassadeur van L'Oréal. Van alle Van Oranjes zien we Eloise, die aan de hotelschool studeert, veruit het meest. Al geeft ze weinig interviews: een verzoek van NU.nl om met de gravin te praten, wordt afgewezen.

Eloise hoeft, in tegenstelling tot bijvoorbeeld haar bijna even oude nicht Amalia, haar gedrag niet te verantwoorden. De dochter van prinses Laurentien en prins Constantijn is namelijk geen lid van het Koninklijk Huis en valt daarmee niet onder de ministeriële verantwoordelijkheid.

"Ze heeft daarmee alle vrijheid en kan doen en laten wat ze wil. En dus ook haar eigen geld verdienen", vertelt royaltywatcher Jeroen Snel in gesprek met NU.nl. "We kennen Eloise inmiddels beter dan de kinderen van Willem-Alexander en Máxima, omdat ze zoveel op sociale media deelt."

Eloise heeft meer vrijheid dan haar 'voorgangers'

De positie van Eloise is te vergelijken met die van bijvoorbeeld prins Maurits en Bernhard junior. Zij zijn de neven van Beatrix, die tot 2013 koningin was. Deze prinsen behoorden tot die tijd tot het Koninklijk Huis. Ze werden beveiligd en waren terughoudend in het geven van interviews.

Vanwege de kosten is toen besloten om het Koninklijk Huis in te krimpen. Daardoor kan Eloise nu zoveel Instagram-posts en TikTok-video's plaatsen als ze wil. "Het is fijn dat mijn management en ouders me kunnen helpen", zegt de gravinfluencer in LINDA. "Toen er een foto rondging waarop ik een sigaret rookte, moest ik daar eerder om lachen dan dat ik bang was wat mensen ervan zouden denken. At the end of the day ben ik gewoon een meisje, een student. Of ik ladderzat in een kroeg ga staan? Natúúrlijk."

Maar ook degenen die Eloise niet actief volgen, kunnen bijna niet om haar heen. Afgelopen week was de gravin nog volop in het nieuws nadat er beelden werden gedeeld van een nieuw programma met verborgen camera.

Daarin worden sociale experimenten gedaan, waar Eloise (nietsvermoedend) aan meedeed. Te zien is dat de gravin ingrijpt wanneer ze een gesprek opvangt waarin racistische uitlatingen worden gedaan. Daarin is ze behoorlijk fel, iets wat we Amalia als troonopvolgster niet snel zien doen. "Eloise vindt wat en is niet bang dat uit te spreken. Je moet lef hebben om daar wat van te zeggen. Dat siert haar", vindt Snel.

'Twintig jaar geleden zou een royal nooit in badpak op tv zijn geweest'

Dat Eloise niet bang is zichzelf te laten zien, ontdekten de kijkers van Het Perfecte Plaatje laatst ook. De gravin poseerde in zwemkleding. Op zich niet heel opzienbarend, tot Snel in RTL Boulevard zei dat "hiermee de grens wordt opgezocht". Het zorgde voor ophef op sociale media, want waarom kan Eloise niet in badkleding op tv verschijnen?

Snel nuanceerde zijn uitspraken, benadrukt hij ook tegenover NU.nl. "Dat zei ik niet om Eloise de les te lezen. Ik bedoelde het puur uit historisch perspectief van de koninklijke familie. Twintig jaar geleden was het uit den boze geweest als een royal überhaupt had meegedaan aan een televisieprogramma, laat staan in zwemkleding op het scherm verscheen."

Het koningshuis is ontzettend aan het veranderen, ziet Snel, die zelf al twintig jaar royaltywatcher is. "Zeker in de zin van hoe leden zich profileren. En gelukkig maar. Nu kan iemand als Eloise gewoon haar leven leiden zoals ze wil. In tegenstelling tot Amalia."

'Alle ogen zijn op haar gericht'

Of de 'vrije' Eloise een positieve of negatieve invloed heeft op het imago van het koningshuis, durft Snel niet te zeggen. Maar als ze een misstap zou begaan, kan dit volgens hem wel afstralen op de rest van de koninklijke familie.

"Net als bij andere BN'ers zijn alle ogen op haar gericht. Misschien bij Eloise nog wel meer, omdat ze een royal is. En als je een misstap maakt, komt dat uitgebreid in het nieuws."

Blunders horen erbij, zeker als je jong bent. Snel: "Eloise moet gewoon ontdekken wie ze is, haar eigen gang gaan. Ze zal vast ooit tegen een grens aanlopen. Maar dat zal ze zelf uitvinden."