Prins Harry in zaak tegen pers: 'Tabloids luisterden mijn privégesprekken af'

De tabloidpers heeft regelmatig meegeluisterd met privégesprekken die prins Harry via de telefoon voerde. Dat verklaarde de Britse prins dinsdag in de zaak tegen de uitgever van de tabloid The Mirror.

Het gaat om gesprekken waarin de prins sprak met bijvoorbeeld zijn vriendin of familie, of gesprekken die gingen over zijn beveiliging.

Harry kreeg zijn eerste telefoon toen hij naar de kostschool Eton ging. De prins wist niet dat hij werd afgeluisterd en gebruikte de telefoon dus vaak voor privégesprekken.

Achteraf herkent hij signalen die erop duidden dat zijn telefoon werd gehackt. Zo kreeg hij niet altijd meldingen van een nieuwe voicemail. Ook wisten paparazzi vaak precies waar de prins zich bevond.

'Ik gedroeg me als de man uit de tabloidartikelen'

De roddelpers schreef artikelen op basis van de afgeluisterde gesprekken. De hertog van Sussex vertelt dat hij als tiener en twintiger de neiging had zich te gedragen als de man die de pers in die berichten schetste.

"Het was een neerwaartse spiraal, waarbij de roddelbladen mij, een 'beschadigde' jongeman, constant probeerden over te halen iets stoms te doen dat een goed verhaal zou zijn en veel kranten zou verkopen", zei hij dinsdag.

Harry, die zich regelmatig kritisch uitspreekt over de tabloidpers, riep roddeljournalisten tijdens de getuigenis ter verantwoording. "Hoeveel bloed zal hun typende vingers nog bevlekken voordat iemand deze waanzin een halt toeroept?", vroeg de prins zich af.

Voor het eerst in 130 jaar wordt een royal in zaak gehoord

Prins Harry beschuldigt Mirror Group Newspapers van het onrechtmatig verzamelen van informatie. Dat zou zijn gebeurd tussen 1996 en 2011. De uitgever gaf eerder toe telefoons te hebben gehackt, maar ontkent dit bij Harry te hebben gedaan.

De prins eist een schadevergoeding. Het is voor het eerst in meer dan 130 jaar dat een Britse royal in het openbaar gehoord wordt in een rechtszaak.

Harry's broer William spande een soortgelijke zaak aan tegen News Group Newspapers. In die zaak kwam het niet tot een getuigenis, omdat William met de uitgever schikte.