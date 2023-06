De Jordaanse kroonprins gaat trouwen: royale gastenlijst, maar geen tiara's

Het kan weleens het grootste koninklijke feest van dit jaar worden: de bruiloft van de Jordaanse kroonprins Hussein. Willem-Alexander, Máxima en Amalia zijn momenteel in Jordanië om de bruidegom en zijn aanstaande Rajwa hun jawoord te zien geven. Wat kunnen de Oranjes van deze dag verwachten?

"Zij is het perfecte antwoord op al mijn gebeden voor mijn zoon." Het zijn lovende woorden van koningin Rania, gericht aan haar aanstaande schoondochter Rajwa Al Saif (29).

Heel Jordanië zit op het puntje van zijn stoel voor het huwelijk tussen de 28-jarige kroonprins en Rajwa. Dat wordt donderdag uitgebreid gevierd.

De voorbereidingen zijn al weken in volle gang. In de stad zijn levensgrote posters van het bruidspaar te vinden. Net als het speciaal ontworpen logo voor de bruiloft, dat op verschillende plekken met licht is geprojecteerd. Op maandagavond vond er zelfs een gratis huwelijksconcert plaats voor alle jongeren in de hoofdstad Amman.

Ook de familie zelf zit al helemaal in de feestsfeer. Zo vierde de aanstaande echtgenote van prins Hussein vorige week een traditioneel hennafeest, vergelijkbaar met een vrijgezellenfeest. "Het is de liefste en mooiste aanstaande bruid", zei koningin Rania na het feestje. "Rajwa is voor mij net zo dierbaar als mijn andere dochters."

Tijdens het gratis concert ter ere van de bruiloft houden koningshuisfans een poster van het aanstaande echtpaar vast. Foto: ANP

De kroonprins en -prinses staat een grote taak te wachten

Het fotogenieke stel laat weinig over hun relatie los. Prins Hussein heeft verteld dat ze elkaar hebben ontmoet via een gezamenlijke vriend. "Ik beschouw mezelf als een gelukkig man dat ik iemand als Rajwa in mijn leven heb." Maar bij deze spaarzame uitspraak laat hij het.

In augustus 2022 verloofde het stel zich, in het bijzijn van alle vier hun ouders. Rajwa is vanaf dat moment vaker te zien tijdens officiële gelegenheden.

Dat zal na hun bruiloft nog vaker gebeuren: Rajwa mag zich dan officieel kroonprinses noemen. De Jordaanse, die architectuur heeft gestudeerd en ook in die sector werkt, zal dan al haar tijd steken in activiteiten voor het koningshuis.

Dat geldt natuurlijk ook voor kroonprins Hussein, de troonopvolger van zijn 61-jarige vader, koning Abdullah. Anders dan in Nederland hebben de royals in Jordanië een besturende functie. Ze hebben dus veel macht en invloed. Het is dan ook belangrijk dat je je als troonopvolger zo goed mogelijk voorbereidt op deze grote rol.

1:52 Afspelen knop Bij deze luxueuze bruiloft zijn ons koningspaar en Amalia te gast

Black tie voor Máxima

De ceremonie vindt plaats op het paleis Zahran, dezelfde plek waar koning Abdullah en koningin Rania in 1993 trouwden. Voor de receptie verplaatst het gezelschap zich naar het paleis Husseiniya, waar de koninklijke familie woont.

Máxima kan een mooie jurk uit de kast pakken, want de bruiloft belooft allesbehalve een ingetogen feest te worden. De Jordaanse royals staan bekend om hun uitstekende gevoel voor mode en glamour.

Dat was vorige maand goed te zien tijdens de bruiloft van Husseins jongere zus, prinses Iman. De dresscode is volgens de koningin van Maleisië "black tie, met lange jurken - maar geen tiara's", zo schreef de bruiloftsgast op Twitter. Pech voor prinses Amalia, die een enorme fan is van tiara's.

Het is nog niet bekend wat de bruid gaat dragen, maar Rajwa werd eind 2022 in Milaan gezien met haar moeder en aanstaande schoonmoeder. Het lijkt er dus op dat ze voor een bruidsjurk van een Italiaanse ontwerper heeft gekozen.

Gelukwensen met een hashtag

Naast Willem-Alexander, Máxima en Amalia nemen er donderdag nog veel meer royals en prominenten plaats in de paleizen. Zoals prinses Victoria van Zweden en haar echtgenoot Daniel, de Amerikaanse first lady Jill Biden en prinses Takamado van Japan. Bovendien gaan er geruchten dat de Britse prins William en Catherine op de gastenlijst staan.