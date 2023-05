FBI onthult dat in 1983 aanslag werd gepland op Britse koningin Elizabeth

De Amerikaanse inlichtingendienst FBI heeft deze week documenten vrijgegeven waaruit blijkt dat er in 1983 een aanslag werd gepland op de Britse koningin Elizabeth. Zij bracht dat jaar een werkbezoek aan de Verenigde Staten.

Uit de documenten blijkt dat een man in Californië boos was omdat zijn dochter was omgekomen door een kogel in Noord-Ierland. Daarom zou hij als wraak tijdens het bezoek van Elizabeth een zwaar object van een brug willen gooien als haar boot daar onderdoor kwam.