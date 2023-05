Koning Willem-Alexander over bedreigingen Amalia: 'Heeft er hard in gehakt'

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De bedreigingen aan het adres van prinses Amalia hebben veel impact op de koninklijke familie. Koning Willem-Alexander vertelt in de podcast Door de ogen van de koning dat de situatie "in ons persoonlijk leven er heel hard ingehakt" heeft.

Vorig jaar werd bekend dat Amalia vanwege bedreigingen niet in Amsterdam, haar studiestad, kon gaan wonen. "De onzekerheid, de onvrijheid, dat is niet zoals je je kinderen wil opvoeden en wat je je kinderen wil meegeven", vertelt de koning.

Amalia praat er volgens Willem-Alexander wel goed over, "maar het geeft geen levensvreugde of iets. Daarom moet het zo snel mogelijk over zijn".