Burgemeester denkt niet dat achtervolging Harry en Meghan twee uur duurde

De burgemeester van New York acht de kans klein dat de achtervolging op prins Harry en Meghan Markle echt twee uur duurde. Wel veroordeelt Eric Adams de actie van de paparazzifotografen. Zij joegen de prins en zijn echtgenote dinsdagavond op terwijl ze door de straten van New York reden.

Volgens Adams is het "onwaarschijnlijk" dat de actie twee uur duurde. "Want een achtervolging van tien minuten zou al flink zijn in een drukke stad als New York", zei hij woensdag op een persconferentie.

Ook de taxichauffeur die Harry en Meghan vervoerde, liet weten "dat het een beetje overdreven werd door de Britse prins en zijn vrouw. New York is de veiligste plek om te zijn. Er zijn overal politiebureaus en er staan agenten op elke hoek van de straat, dus er is geen reden om bang te zijn in New York." De chauffeur zei zelf niet bang te zijn geweest tijdens de rit.

De burgemeester vindt het "roekeloos en onverantwoordelijk" dat paparazzi de achtervolging hebben ingezet op prins Harry en zijn vrouw. Ook Markles moeder Doria Ragland zat in de auto.

Tijdens de achtervolging vond meerdere keren bijna een botsing plaats. Adams: "Het is duidelijk dat de paparazzi de perfecte foto willen maken. Maar de openbare veiligheid moet altijd vooropstaan."

Adams haalde ook het overlijden van prinses Diana aan. De moeder van prins Harry kwam in 1997 om het leven na een achtervolging door paparazzi. "Ik denk dat iedereen zich herinnert hoe zijn moeder is overleden. Het zou vreselijk zijn om een onschuldige omstander te verliezen. Of als er iets met het koppel gebeurt."

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over het Britse koningshuis Blijf met meldingen op de hoogte

Ook andere mensen zouden in gevaar zijn gekomen

Volgens een woordvoerder van Harry duurde de "meedogenloze achtervolging" meer dan twee uur. De achtervolging leidde tot "meerdere bijna-aanrijdingen met andere bestuurders op de weg, voetgangers en agenten van de politie van New York", meldde hij verder.