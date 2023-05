Prins Harry en Meghan Markle in auto opgejaagd door paparazzi: 'Bijna fataal'

Prins Harry, Meghan Markle en haar moeder Doria zijn dinsdagavond in New York lange tijd achtervolgd door paparazzi. Het scheelde volgens Harry's woordvoerder niet veel of de achtervolging had fataal afgelopen.

Het drietal was eerder op de avond aanwezig bij een prijzengala, waar Markle een award in ontvangst mocht nemen. Op de terugweg naar huis werden ze achtervolgd door fotografen.

"Het was meedogenloos", zegt de woordvoerder van de prins. Volgens hem duurde de achtervolging zo'n twee uur, waarbij meerdere keren bijna een botsing plaatsvond. Ook andere weggebruikers zouden in gevaar gekomen zijn.

Volgens Yahoo gaat het om naar liefst zes auto's die "roekeloos rondreden". Zo reden ze door rood licht en op stoepen.

Het prijzengala was het eerste publieke evenement dat de prins en zijn echtgenote bijwoonden na de kroning van Harry's vader Charles. Markle was niet aanwezig bij de kroning, die op 6 mei plaatsvond.

Prins Harry en Markle verhuisden onder meer vanwege de vele paparazzi-aandacht naar Los Angeles. Daar hoopten ze meer rust te vinden dan in het Verenigd Koninkrijk. Maar alsnog worden ze regelmatig belaagd door fotografen. Zo worden er drones gebruikt om het koppel en hun woning vanuit de lucht vast te leggen.

Harry ging in therapie om overlijden Diana te verwerken

Harry's moeder Diana kwam in 1997 om het leven bij een auto-ongeluk in Parijs. De wagen waarin ze zat werd achternagezeten door auto's met fotografen. Harry was twaalf jaar toen dat gebeurde.

In een interview vertelde de prins dat hij bijna twintig jaar lang zijn emoties onderdrukte. Pas op zijn 28e besloot Harry in therapie te gaan. Prins William probeerde zijn jongere broer daar al eerder toe te bewegen.