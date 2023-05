Ophef over Eloise in badpak: 'We moeten wennen aan nieuwe generatie royals'

Iedereen had de afgelopen dagen wel een mening over gravin Eloise, die als deelnemer aan Het Perfecte Plaatje in badpak voor de camera verscheen. Volgens royaltyexpert Jeroen Snel wordt de monarchie hiermee te gewoon. Anderen denken juist dat het nichtje van koning Willem-Alexander de dalende populariteit van het koningshuis kan opkrikken.

"Het randje wordt wel opgezocht", zei voormalig Blauw Bloed-presentator Snel vorige week in RTL Boulevard. "Ze is natuurlijk best beroemd, ze voelt zich een ster en ze vindt het ontzettend leuk om aan dat programma mee te doen. Maar ja, het is toch iemand die lid is van de koninklijke familie. Haar oom is de koning. Het is de grens."

Snels uitspraken werden met de nodige verontwaardiging ontvangen op sociale media. Want waarom mag je niet zelf bepalen of je ergens in een badpak opduikt? Al snel werd de hashtag #magditwelvanjeroensnel in het leven geroepen, waarbij bekende en onbekende Nederlanders een foto van zichzelf in badkleding plaatsten.

Later nuanceerde de royaltyexpert zijn uitspraken. Wat bedoelde hij precies? "Dat de monarchie soms een beetje gewoon aan het worden is." Alida Dijk, hoofdredacteur van het royaltyblad Vorsten, begrijpt wel wat Snel bedoelt.

"Het is een spanning tussen de oude generatie en de jonge royals, en de frisse wind die deze laatste groep in het koningshuis brengt. Maar dat deze kritiek nu net op Eloise gericht is, kwam wat ongelukkig uit", vertelt Dijk in gesprek met NU.nl.

"Het gaat over een jonge vrouw, in de bloei van haar leven. Maar ze doet niks geks. En daarbij kennen we haar dankzij Instagram al van een lossere kant."

'Ik ben fan van badpakken en ik ben fan van Eloise'

De kans is groot dat we in de toekomst vaker jonge royals van deze nieuwe, frisse kant zien. Dijk: "Ik denk dat we eraan moeten wennen dat de jonge generatie eraan komt. Een groep die mogelijkheden en middelen heeft om zich op een andere manier populair te maken."

Volgens Dijk kan het koningshuis die populariteit in deze tijd wel gebruiken. "Zeker onder jongeren is er voor het koningshuis minder draagkracht. Dus laat die jonge prinsen, prinsessen, graven en gravinnen maar tonen hoe zij hun leven leiden. Dat kan er juist voor zorgen dat die populariteit weer groter wordt."

Na Eloises optreden in Het Perfecte Plaatje, waar ze in badpak poseerde voor haar medekandidaat Rick Brandsteder, werd ook haar ouders om hun mening gevraagd. Zij zien geen kwaad in de deelname van hun dochter. "Ik vind dat ze het ontzettend goed doet en ze zag er prachtig uit", zei prinses Laurentien tegen RTL Boulevard.

"Ik ben ontzettend fan van badpakken én ik ben ontzettend fan van Eloise. Ik snap werkelijk niet waar we het over hebben, maar iedereen z'n mening." En ook prins Constantijn liet weten dat hij het leuk vindt dat zijn dochter meedoet aan het fotografieprogramma.

'Door de nieuwe generatie is het koningshuis juist toegankelijker geworden'

Eloise heeft alle ruimte om mee te doen aan zo'n programma. Ze is namelijk geen lid van het Koninklijk Huis. Dat zijn alleen de koning, zijn gezin en de tweedegraads familieleden die erfopvolgers zijn van Willem-Alexander. Dat zijn dus Máxima, Amalia, Alexia, Ariane, Willem-Alexanders broer Constantijn, diens vrouw Laurentien en prinses Beatrix. Ook prinses Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven zijn nog onderdeel van het Koninklijk Huis.

Als RTL of SBS zou willen dat een van de leden meedoet aan een spelshow, moet de zender een aanvraag indienen bij de Rijksvoorlichtingsdienst. En de kans dat dit verzoek wordt goedgekeurd is erg klein. Amalia of Alexia zullen we dus niet zo snel zien achter de desk bij Ik Hou van Holland.

Eloise kan als derdegraads familie van de koning dus wél doen en laten wat ze wil. Zoals een publiek account runnen op Instagram - of meedoen aan Het Perfecte Plaatje.

"De nieuwe generatie heeft totaal andere communicatiemiddelen dan bijvoorbeeld Charles en Willem-Alexander", zegt Vorsten-hoofdredacteur Dijk. "Dus hun levens worden door veel meer mensen gezien. Daardoor is het koningshuis juist toegankelijker geworden." En dat is volgens Dijk een positieve ontwikkeling.

"Het is juist goed om te laten zien dat iemand als Eloise midden in het leven staat. Het is een studente van bijna 21, laat haar lekker haar leven leiden en haar eigen keuzes maken."