Ariane naar Italië: hoe ziet haar nieuwe school eruit en wat gaat ze doen?

Prinses Ariane gaat haar zus Alexia achterna en maakt haar middelbare school af in het buitenland. De jongste dochter uit het koninklijk gezin gaat naar een kostschool in Italië. Hoe gaan de Italiaanse jaren van de zestienjarige Ariane er (ongeveer) uitzien?

Net als haar zussen zit Ariane op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Ze heeft de eerste vier jaar van haar middelbare school bijna voltooid, maar voor de laatste twee jaar reist Ariane naar Italië.

Ze gaat naar het UWC Adriatic in Duino aan de Adriatische Zee, nabij Triëst. Dat is een stad ten oosten van Venetië die vlak aan de grens met Slovenië ligt. Als Willem-Alexander en Máxima hun dochter willen bezoeken, moeten ze vier uur in het vliegtuig zitten (of ruim veertien uur in de auto).

De school behoort tot de United World Colleges, net als de school waar Arianes zus Alexia nu op zit. In totaal zijn er achttien van deze scholen over de hele wereld.

In tegenstelling tot andere kostscholen heeft deze geen afgesloten campus. De leerlingen wonen verspreid in Duino. Daar bevinden zich kleine appartementen waar ongeveer zes studenten wonen. Maar er is ook een grotere residentie, die deel uitmaakt van het Kasteel Duino uit de veertiende eeuw.

Op het UWC Adriatic zitten zo'n 180 scholieren uit ongeveer tachtig verschillende landen, die niet zomaar worden toegelaten. De school kijkt streng naar hun cijfers en maatschappelijke betrokkenheid. Het UWC Adriatic heeft als missie jongeren uit allerlei culturen samen te brengen. De scholieren leren er betrokken te zijn en goed samen te werken. Zo is er veel aandacht voor duurzaamheid, wereldproblemen en vrede.

Prinses Ariane gaat er zes zelfgekozen vakken volgen uit zes verschillende disciplines. Daaronder zijn talen, sociale wetenschappen, natuurwetenschappen en kunstvakken. Verder leert Ariane onderzoek doen, schrijven en kritisch nadenken.

Ook spoort de school haar aan vrijwilligerswerk te doen en zich in de Italiaanse cultuur onder te dompelen. Daarbij is het verplicht om Italiaans te leren. De kans is dus groot dat de jongste dochter van de koning en koningin over twee jaar vloeiend Italiaans spreekt.

Op de school is een speciaal muziekprogramma te volgen van de International Community Music Academy. Van Ariane is bekend dat ze gitaar speelt, dus mogelijk schrijft ze zich daar ook voor in.

De school ligt vlak bij de Alpen en organiseert daarom veel buitenschoolse activiteiten. Denk aan zeilen, klimmen, wandelen en skiën. Ariane en haar klasgenoten hoeven dus niet alleen maar in de schoolbanken te zitten.

Ariane met haar zussen Amalia (19) en Alexia (17), die ook in het buitenland studeert. Foto: Getty Images

Je moet behoorlijk diep in de buidel tasten om lessen te volgen aan het UWC Adriatic. Twee jaar aan lessen kosten zo'n 46.000 euro. Wie dat niet kan betalen, kan een beurs aanvragen. De school nodigt iedereen uit zich op te geven. Aan de hand van opdrachten en een interview kijkt het UWC Adriatic of je er past. De school zegt daarbij te kijken naar wat je kunt, wat je wil en hoe betrokken je bent.

Als Ariane slaagt, haalt ze een Internationaal Baccalaureaat. Dat staat gelijk aan een vwo-diploma en is geldig in veel landen. Daarmee treedt ze dus in de voetsporen van haar zus én haar vader, die ook in Wales studeerde. Willem-Alexander is tegenwoordig beschermheer van UWC Maastricht, de Nederlandse afdeling van de kostschool.

De kans is groot dat we de prinses nog af en toe zien, ook al zit ze in het buitenland. Jaarlijks zijn er zo'n twee fotomomenten met het hele gezin. Ook Alexia was hier de laatste jaren gewoon bij. Wel kan het zijn dat Ariane een keer Koningsdag moet missen, net als haar oudere zus dit jaar. Zij was bezig met haar examens en moest haar vaders feest in Rotterdam overslaan.