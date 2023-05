Willem-Alexander over vakantie tijdens pandemie: 'Grootste inschattingsfout ooit'

Koning Willem-Alexander noemt de vakantie van zijn gezin in Griekenland tijdens de coronaperiode "zijn grootste inschattingsfout ooit". In gesprek met Edwin Evers vertelt de koning dat hij wilde laten zien wat er ondanks de beperkingen wel mogelijk was.

"Het is de grootste inschattingsfout die ik ooit gemaakt heb", zegt Willem-Alexander in de podcast Door de ogen van de Koning.

Terwijl mensen in Nederland thuis moesten blijven om de corona-uitbraak in te dammen, gingen de koning en zijn gezin op vakantie naar het buitenland. Dit leidde tot een golf van verontwaardiging.

"In het begin van de pandemie heb ik gezegd: laten we zoveel mogelijk naar buiten gaan. Laten zien wat er kan, ondanks de beperkingen."

De koning legt uit dat elke geplande activiteit van het koningshuis toen onder het vergrootglas werd gelegd. Ook de vakantie in Griekenland dus. Reizen naar bepaalde landen was in die periode wel mogelijk.

"Voor veel Nederlanders was er geen herfstvakantie in het buitenland. Die zaten wél thuis opgesloten", ziet de koning nu in. "Zij voelden zich in de steek gelaten. Dat had niets te maken met het feit dat ik wel of niet naar Griekenland ging. Maar wel met het feit dat veel mensen in Nederland niets konden doen en ik vrolijk naar het buitenland ging. Dat was fout van mij."

'We hebben hierover stevige gesprekken gehad'

Volgens koning Willem-Alexander was de reis naar Griekenland "intern overal bekend". Maar niemand zag in dat een vakantie geen goed idee was.

"Achteraf hebben een heleboel mensen gezegd: ik ben dom geweest, het spijt me verschrikkelijk. Maar niemand zei het op voorhand. Achteraf hebben we hierover hele stevige gesprekken gehad", vertelt de koning, die daarbij benadrukt zelf verantwoordelijk te zijn voor wat er is gebeurd.

Na één dag brak het koningspaar de vakantie af en vloog het gezin terug naar Nederland. In een videoverklaring betuigden koning Willem-Alexander en koningin Máxima spijt.