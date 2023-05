Willem-Alexander en Máxima slapen tijdens bezoek aan Wadden op Beatrix' boot

Delen via E-mail

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben hun nacht op Terschelling doorgebracht op De Groene Draeck, de boot van prinses Beatrix.

Het koninklijk paar kwam het jacht woensdagochtend af om aan de dag te beginnen. De boot trok dinsdagavond veel bekijks van mensen die ook een boot in de haven hebben liggen.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) maakte eind april bekend dat prinses Beatrix haar zeiljacht De Groene Draeck na een restauratie weer in gebruik heeft genomen. De prinses voer toen van Stavoren naar Enkhuizen. De prinses kreeg het jacht in 1956 voor haar achttiende verjaardag cadeau van het Nederlandse volk. De Staat schonk haar het onderhoud.

Het jacht werd in september 2021 uit de vaart genomen vanwege een grootschalige renovatie.

Het koningspaar, dat zaterdag nog in Londen was voor de kroning van koning Charles, brengt woensdag hun tweede en laatste dag op de Waddeneilanden door. Aan het einde van de ochtend gaan ze nog naar Ameland. In de middag sluiten ze het streekbezoek af op Schiermonnikoog.