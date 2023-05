Noorse koning Harald opnieuw met infectie in ziekenhuis opgenomen

De Noorse koning Harald is weer met een infectie opgenomen in het ziekenhuis. De vorst moet een aantal dagen in het ziekenhuis in Oslo blijven.

Het Noorse hof meldt dat de toestand van de 86-jarige Harald stabiel is. Over de aard van de infectie zijn geen mededelingen gedaan.

Eind december werd de koning ook al met een infectie opgenomen in het ziekenhuis. Het staatshoofd mocht toen na vijf dagen weer naar huis.