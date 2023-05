Charles begint aan kroningsceremonie in volgepakte Westminster Abbey

Charles III is zaterdagmiddag begonnen aan zijn kroningsceremonie. In een volgepakte Westminster Abbey in Londen wordt hij onder toeziend oog van zo'n 2.200 aanwezigen gekroond tot koning van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Charles is sinds de dood van zijn moeder Elizabeth II op 8 september al koning. Hij werd op 10 september officieel tot koning uitgeroepen. Vandaag krijgt hij daadwerkelijk de kroon op zijn hoofd.

Ook zijn vrouw Camilla wordt gekroond. Zij mag zich vanaf dat moment officieel koningin noemen. Hiervoor had ze de titel koningin-gemalin. Zo werd tot de kroning een onderscheid gemaakt tussen haar en de overleden koningin Elizabeth.

De kroningsceremonie in Westminster Abbey begon om 12.00 uur en duurt een kleine twee uur. Charles en Camilla vertrokken om 11.20 uur vanaf Buckingham Palace en legden een route door het centrum van Londen af. Langs die route stonden vele enthousiaste fans, maar ook tegenstanders van de monarchie.

De inmiddels 74-jarige Charles is koning van het Verenigd Koninkrijk, dat bestaat uit Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Die eerste drie landen vormen samen Groot-Brittannië. Als Britse monarch is hij ook het staatshoofd van onder meer Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.

Duizenden aanwezigen, maar veel minder dan bij vorige kroning

Bij de kroningsceremonie in Westminster Abbey zijn zo'n 2.200 gasten aanwezig. Onder hen zijn ook leden van de koninklijke familie. Voor onder anderen prins William, prinses Catherine, hun kinderen George, Charlotte en Louis, prins Harry, prinses Anne, prins Andrew en prins Edward is een stoel gereserveerd.

Daarnaast zitten er ook behoorlijk wat Britse burgers in de kerk. Zo'n 1.250 vrijwilligers en jongeren uit het hele land hebben een uitnodiging gekregen voor de ceremonie of een ander evenement rond de kroning. Er zijn in ieder geval zo'n 450 'coronahelden' aanwezig bij de dienst in Westminster Abbey.

Daarnaast zijn er internationale vertegenwoordigers uit 203 landen aanwezig, onder wie ongeveer honderd staatshoofden. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn ook uitgenodigd. Prinses Amalia en prinses Beatrix waren vrijdagavond bij de officiële receptie.

Het aantal gasten is flink teruggebracht ten opzichte van de vorige kroningsdienst. Bij de kroning van Charles' moeder Elizabeth in 1953 waren meer dan 8.200 gasten aanwezig in Westminster Abbey.