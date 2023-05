In beeld Kamperende fans en LEGO-Charles: sfeer in Londen voor de kroning

De kroning van de Britse koning Charles houdt de gemoederen al lange tijd bezig. Hoewel het zaterdag pas Coronation Day is, kamperen mensen vrijdag al massaal in Londen langs de route van Buckingham Palace naar Westminster Abbey. Zo willen ze een goede plek bemachtigen, en dat doen ze in thema.

Londen staat vol met tenten met het gezicht van koning Charles erop. Foto: ANP

De kamperende fans hopen op een goede plek langs de route morgen. Foto: ANP

Het blijft niet bij tenten. Mensen zijn verkleed als Charles of dragen kleding met een opdruk van de koning. Foto: Getty Images

Van jurken tot hoeden. Foto: ANP

Deze koningshuisfan poseert met een levensgrote kartonnen Charles. Foto: ANP

Mensen halen alles uit de kast. In een speelgoedwinkel in Londen is deze LEGO-variant van de koning te vinden, gemaakt van 73.412 LEGO-blokjes. Foto: ANP