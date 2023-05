Charles' plannen als koning: een afgeslankte, maar warme monarchie

Nu Charles bijna gekroond is, treedt hij definitief uit de schaduw van zijn moeder. De nieuwe koning mag de Britse monarchie nu naar zijn wensen kneden. Hoe gaat het koningschap van Charles eruitzien? En waarin verschilt hij van zijn moeder Elizabeth?

"Al zolang ik me kan herinneren, wil ik dingen verbeteren", zei Charles tien jaar geleden in TIME. "Ik heb heel sterk het gevoel dat het mijn taak is om voor de mensen in dit land te zorgen. Om een manier te vinden om dingen beter te maken, voor zover ik dat kan."

"Charles zal zaterdag eerste zeggen: ik kom om te dienen, niet om bediend te worden", zegt Fleur Launspach. De verslaggever van de NOS doet vanuit Londen verslag van de kroning. "Daarin volgt hij zijn moeder Elizabeth, die het land tot haar laatste adem heeft gediend. Hij heeft het dan ook zijn hele leven kunnen afkijken van de beroemdste koningin ter wereld."

Tot nu toe is de 74-jarige Charles bijna zijn hele leven troonopvolger geweest. Hij was vier jaar toen zijn moeder gekroond werd. "Zijn regeerperiode zal dus korter duren dan de tijd dat hij troonopvolger was", zegt Launspach.

Foto: Getty Images

Een koning voor alle Britten

De nieuwe Britse koning heeft in zijn hoedanigheid als prins al zijn leven lang in de schijnwerpers gestaan. Daardoor weten we veel van hem en kunnen we al wat zeggen over hoe hij zijn koningschap gaat invullen.

"Charles wil een koning zijn voor alle Britten, ongeacht iemands stand of geloof", vertelt Launspach. "Hij is intellectueel, warmer en emotioneler dan zijn moeder. Tijdens zijn eerste toespraak als koning, vlak na het overlijden van Elizabeth, stond de emotie in zijn gezicht gegrift."

"Vanaf dat moment heeft hij vaker die warmte getoond, zonder dat klassieke en statige dat zijn moeder had. En hij neemt niets voor lief: hij weet dat hij hard moet werken om de monarchie sterk te houden." Want net als in Nederland moet het Britse koningshuis elk jaar aan populariteit inleveren.

"Charles gelooft dat hij van het Verenigd Koninkrijk een beter land kan maken", zegt verslaggever Lia van Bekhoven, die voor verschillende titels in Londen werkt. "Hij wil zich blijven inzetten voor de zaken waar hij zich om bekommerd heeft. Hij vindt het bijvoorbeeld belangrijk om de banden met andere landen te versterken."

Dat liet Charles in Duitsland zien bij zijn eerste staatsbezoek. "Hij nam het serieus, probeerde Duits te spreken en laat zien dat het Verenigd Koninkrijk ondanks de Brexit nog steeds een connectie met Europa heeft", vertelt Van Bekhoven.

2:06 Afspelen knop Waarom de camera tijdens Charles’ kroning wegdraait bij dit lepeltje

Vroeger uitgelachen, nu gewaardeerd

Charles weet ook goed wat er leeft in de samenleving, stelt Van Bekhoven. "Hij weet dat er veel armoede is." Daar speelt hij op in: Charles heeft een vijfjarenplan om de monarchie te moderniseren en af te slanken.

Zo zullen er minder royals zijn die een prominente rol krijgen. Ook gaat Charles het aantal medewerkers van het Britse koningshuis verminderen om de uitgaven in te perken. Verder kijkt het koningshuis met een scherp oog naar de geplande reizen: zijn die allemaal wel nodig?

Niet alleen om ponden te besparen, ook uit zorg voor het milieu. "Charles was een van de eersten die zich inzetten voor het klimaat", zegt Launspach. "Vroeger werd hij daarom uitgelachen, maar inmiddels krijgt hij er veel waardering voor. Hij zal dit blijven aankaarten, al kan hij zich als koning niet meer uitspreken over politieke kwesties."

Zoon en troonopvolger William zal Charles regelmatig bijstaan in zijn koninklijke taken. Foto: Getty Images

Charles heeft weinig bewegingsruimte voor zijn politieke mening

In de rol van koning moet Charles zich politiek afzijdig houden. Van een prins wordt dat al verwacht, maar een heeft weinig bewegingsruimte. Toch vindt Charles wel omweggetjes om thema's die hij belangrijk vindt alsnog aan te kaarten.

Zo kon hij als koning niet aanwezig zijn bij de klimaattop in Egypte eind vorig jaar. "In plaats daarvan heeft hij mensen die bij de top waren uitgenodigd voor een receptie", vertelt Van Bekhoven.

Charles heeft dus geen officiële bevoegdheden. Maar tijdens zijn wekelijkse gesprek met premier Rishi Sunak kan hij wel advies geven of proberen bij te sturen. Zo heeft hij toch wat invloed.