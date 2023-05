Oude man krijgt glimmende hoed: herstelt Charles interesse in monarchie?

Het is moeilijk concurreren met de populariteit van de vorstin die Britten zeventig jaar lang aankeek vanaf hun briefgeld. Toch zal haar zoon, koning Charles, dat moeten doen. Zijn belangrijkste missie: bewijzen dat de monarchie nog steeds de moeite waard is, aan een volk dat geleidelijk de interesse verliest.

Koning Charles weet de persoonlijke waardering voor zijn moeder (zo'n 80 procent aan het einde van haar leven) nog niet te benaderen. In peilingen houdt zijn populariteit tred met die van de monarchie in het algemeen.

In een recente peiling in opdracht van de BBC zei 58 procent van de respondenten dat de monarchie moet worden behouden, terwijl 26 procent liever een gekozen staatshoofd heeft. Kort na het overlijden van koningin Elizabeth, in september vorig jaar, was dat 62 procent tegenover 22 procent.

Op het oog is de populariteit van de Britse monarchie als instituut momenteel dus redelijk stabiel. Al jaren is het beeld dat een kleine tot ruime meerderheid van de Britten de monarchie steunt en grofweg een kwart niet. Schandalen, trouwerijen, overlijdens en andere gebeurtenissen zorgen voor schommelingen in de waardering, maar erg groot zijn die meestal niet. Veel regerende politici zouden een moord doen voor de rapportcijfers van Charles.

Maar op de langere termijn bezien, is wel duidelijk dat koning Charles en zijn familie hard moeten werken om Britten te blijven overtuigen van de waarde van de monarchie.

Brit heeft weinig interesse voor monarchie

De moderne Britten zijn een stuk minder koningsgezind dan die van pakweg vijftig jaar geleden. Wordt hen gevraagd hoe belangrijk het koningshuis is, dan zijn de scores niet indrukwekkend. In de recente update van een langdurig bevolkingsonderzoek zei slechts 29 procent van de ondervraagden dat het koningshuis "heel belangrijk" is. Dat is het laagste percentage sinds het begin van het onderzoek in 1983.

"Net als in Nederland levert het koningshuis in het Verenigd Koninkrijk steeds meer in aan populariteit", zegt BNR-correspondent Lia van Bekhoven tegen NU.nl. "Het wordt gezien als niet passend bij deze tijd. Maar de meeste mensen kan het vooral heel weinig schelen. Ze zijn onverschillig over de monarchie."

Dat geldt helemaal voor jonge Britten, laat onder meer de BBC-peiling zien. Een overweldigende meerderheid van de ondervraagden van 18 tot 24 jaar (78 procent) zei "geen interesse" in het koningshuis te hebben. Hun steun voor de monarchie als instituut is ook laag. Bij mensen boven de 65 steunde 78 procent de monarchie. Bij jongeren was dat 32 procent, zag 38 procent liever een gekozen staatshoofd en had 30 procent geen mening.

Het is wel bekend dat mensen met meer sympathie naar de monarchie gaan kijken als ze ouder worden, maar de omvang van de jeugdelijke desinteresse lijkt groter dan in voorgaande decennia.

Pijnpunten in relatie tussen vorst en volk

Leden van etnische minderheidsgroepen, zoals zwarte of Zuid-Aziatische Britten, zijn eveneens minder dan gemiddeld te spreken over de monarchie. Dat kan deels te maken hebben met pijnlijke incidenten in de laatste jaren. Beschuldigingen van racisme spelen een grote rol in de slepende ruzie met prins Harry en zijn vrouw Meghan. En eind vorig jaar stapte een hofdame op, nadat ze een gast op een paleisreceptie herhaaldelijk vroeg waar ze "echt vandaan kwam".

Het koningshuis staat daarnaast onder druk om verantwoording te nemen voor de eigen rol in het koloniale en slavernijverleden, net als in Nederland.

De extreme rijkdom van het Britse koningshuis geeft een discussie die ons ook bekend is een scherper randje: wat levert de monarchie de maatschappij op en wat kost die? De gewone Brit heeft momenteel moeite de eindjes aan elkaar te knopen, de economische gevolgen van de Brexit beginnen te bijten en stakingen zijn aan de orde van de dag.

Koning George VI zei ooit dat de royals geen familie zijn, maar "een firma". Sindsdien staat de koninklijke familie ook wel te boek als 'The Firm'. Het persoonlijk vermogen van zijn kleinzoon Charles wordt geschat op een slordige 550 miljoen euro.'The Firm' als geheel zou zo'n 25 miljard euro waard zijn.

Regelmatig worden vragen gesteld over de politieke invloed die de Britse vorst kan uitoefenen voor zijn of haar eigen belangen. In 2022 werd bijvoorbeeld bekend dat koningin Elizabeth was vrijgesteld van meer dan 160 wetten. Niet als staatshoofd, maar als privépersoon en zakenvrouw.

Charles moet monarchie in beeld houden

De Britten plannen niet ineens een republiek nu Charles de troon bestijgt. Maar de nieuwe koning zal toch moeten nadenken over de toekomst van de monarchie. In de afgelopen decennia is duidelijk geworden dat steeds minder Britten belang hechten aan hun koninklijke familie.

Charles' moeder was zo lang vorstin, dat haar aanwezigheid voor generaties Britten een absolute vanzelfsprekendheid was. Ondanks familieperikelen en andere schandalen veranderde dat eigenlijk nooit. Koning Charles zal dat waarschijnlijk niet evenaren. Hij mag zich al succesvol rekenen als nieuwe generaties Britten niet hun schouders over hem ophalen.