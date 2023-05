Inheemse leiders willen excuses van Brits koningshuis voor koloniaal verleden

Delen via E-mail

Leiders van oorspronkelijke bevolkingsgroepen in voormalige Britse koloniën willen dat koning Charles officieel excuses aanbiedt voor eeuwen van racisme, onderdrukking, kolonialisme en slavernij waaronder de gemeenschappen hebben geleden.

Leiders uit twaalf landen van het Gemenebest van Naties, een samenwerkingsverband van 56 onafhankelijke staten met koning Charles als symbolisch hoofd, ondertekenden een brief. Zij komen uit onder meer Papoea-Nieuw-Guinea, Canada en Nieuw-Zeeland.

In de brief roepen de ondertekenaars de Britse koning op om de gruwelijke gevolgen van genocide en kolonisatie van de oorspronkelijke en tot slaaf gemaakte volkeren te erkennen. Ook willen ze financiële compensatie voor wat hen uit naam van de Britse kroon is aangedaan.