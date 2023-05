Het is Coronation Day: wat kun je verwachten van de kroning van Charles?

Het Verenigd Koninkrijk staat al lange tijd in het teken van de kroning van koning Charles III, en zaterdag is het eindelijk zover. Van Nederlandse stoelen naar een spinaziequiche: dit is wat je vandaag kunt verwachten.

Coronation Day is de dag waarop de officiële kroningsceremonie van koning Charles III plaatsvindt. Hij werd op 10 september al uitgeroepen tot koning, maar zaterdag zet hij daadwerkelijk de kroon op zijn hoofd.

Ook zijn vrouw Camilla wordt gekroond. Zij mag zich vanaf dat moment officieel koningin noemen.

De dag begint als Charles en Camilla in Londen via een speciale route van Buckingham Palace naar Westminster Abbey reizen. Ze vertrekken om 11.20 uur (Nederlandse tijd).

Het koningspaar legt de route af in verschillende koetsen. Heen rijden ze in de Diamond Jubilee State Coach, die in 2012 werd gebouwd ter ere van het zestigjarig jubileum van Elizabeth. Terug rijden ze in de Gold State Coach, die we vaker zien tijdens officiële gelegenheden.

De route is waarschijnlijk afgeladen met fans van het Britse koningshuis. Zij staan er dan al enkele uren; de route is om 7.00 uur geopend. Een aantal fans zitten er zelfs al dagen: alles voor het beste plekje.

Om 12.00 uur begint de ceremonie in Westminster Abbey. De ceremonie bestaat uit meerdere fases, waarin de koning eerst wordt 'gepresenteerd' aan het volk. Vervolgens legt Charles de kroningseed af, waarna hij in fase drie wordt gezalfd met een speciale olie.

De ceremonie wordt afgesloten met de vierde fase, waarin Charles en Camilla écht gekroond worden. Charles zet dan de ruim 2 kilo zware St Edward's Crown op. Die kroon wordt alleen gebruikt tijdens het kroningsritueel. De afgelopen 360 jaar is het exemplaar door slechts zes verschillende staatshoofden gedragen. Koning Charles wordt de zevende.

Meer dan tweeduizend gasten wonen de ceremonie bij, onder wie de Britse koninklijke familie, een politieke afvaardiging en buitenlandse staatshoofden. Ook prins Harry is ondanks de spanningen binnen de familie aanwezig. Zijn vrouw Meghan blijft wel thuis. Hun zoontje Archie viert vandaag zijn vierde verjaardag.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima wonen de ceremonie namens Nederland bij. De kroning heeft zelf ook een Nederlands tintje. Het publiek zit op stoelen van het Nederlandse merk Casala.

Charles en Camilla gaan omstreeks 14.00 uur terug naar Buckingham Palace. Tijdens deze rit kan het publiek een glimp van het koningspaar opvangen. Rond 15.30 uur arriveren ze bij het paleis, waar ze het publiek toezwaaien vanaf het balkon. De zogenoemde balkonscène is al traditie sinds 1902.

Hoewel de balkonscène Coronation Day afsluit, gaat Coronation Weekend ook op zondag en maandag nog door. Dan vinden onder andere de traditionele kroningslunches plaats. Het officiële lunchgerecht van Charles is vegetarisch: een quiche met tuinbonen en spinazie. Elizabeth vierde haar kroning met het recept dat in de volksmond bekend is komen te staan als 'Coronation Chicken': een broodje kipkerrie.

De officiële festiviteiten worden maandag - een officiële vrije dag voor veel Britten - afgesloten met The Big Help Out. Die dag organiseren liefdadigheidsinstellingen activiteiten waarbij mensen kunnen helpen en iets kunnen doen voor de gemeenschap.