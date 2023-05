Waarom is Camilla nu koningin, maar was prins Philip nooit koning?

Niet alleen Charles is zaterdag gekroond, maar ook zijn vrouw Camilla. Maar waarom krijgt zij de titel koningin, terwijl Elizabeths echtgenoot Philip altijd prins bleef?

"Het is mijn oprechte wens dat, als de tijd rijp is, Camilla de titel koningin-gemalin mag dragen", schrijft Elizabeth op de dag voor haar zeventigste jubileum als koningin.

Als Camilla in 2005 met prins Charles trouwt, mag ze zich prinses van Wales noemen. Maar ze houdt het bij hertogin. Uit respect voor Charles' ex-vrouw Diana, die in 1997 overleed bij een auto-ongeluk en ook de titel prinses van Wales droeg.

Op dat moment ziet het Britse volk Camilla nog als de slechterik die Charles en publiekslieveling Diana uit elkaar had gedreven. Dezelfde titel aannemen waaronder de geliefde Diana nog steeds bekendstaat, zou dus een gevaarlijke zet zijn. Wel krijgt Camilla de titel prinses-gemalin als Charles koning wordt, zo is het plan vlak na hun bruiloft.

Later verovert Camilla langzaamaan de harten van het Britse publiek. Ze wordt beschermvrouw van meerdere goede doelen en zet zich in voor stichtingen tegen huiselijk geweld. Ook doet ze vaker interviews met de pers. En ze veroorzaakt, in tegenstelling tot andere royals, nooit ophef.

Charles en Camilla tijdens een evenement. Foto: Getty Images

Elizabeths stroeve relatie met Camilla wordt beter

Ook koningin Elizabeth begint dan warm te lopen voor haar kersverse schoondochter. Het gerucht gaat dat hun band aan het begin van de relatie tussen Camilla en Charles nog zeer stroef is. Maar de vorstin beschouwt haar schoondochter al snel als een stabiel lid van de koninklijke familie. Ze heeft er alle vertrouwen in dat Camilla een volwaardige koninklijke rol naast Charles kan vervullen.

Camilla vindt het niet makkelijk dat ze al die jaren onder een vergrootglas lag, vertelt ze in 2022 aan Vogue. "Je moet een manier vinden om daarmee te leren leven. Niemand vindt het leuk om de hele tijd aangekeken te worden en bekritiseerd te worden. Maar ik denk dat ik er uiteindelijk boven ben gaan staan. Je moet verder met je leven."

In september 2022 overlijdt koningin Elizabeth. Charles wordt direct koning en zijn vrouw mag vanaf dat moment koningin-gemalin genoemd worden. Dat is mede om een duidelijk onderscheid te maken tussen Camilla en de pas overleden vorstin. Deze titel draagt Camilla een paar maanden, totdat de uitnodiging voor de kroning op de mat ploft. Daarin wordt ze namelijk koningin genoemd, dus zonder 'gemalin' erachter. Dit blijft zo na de kroning.

Seksisme in het koningshuis

Maar waarom krijgt zij die titel en werd Elizabeths echtgenoot Philip nooit koning genoemd? Dat is volgens de traditie: de mannelijke partner van een Britse monarch krijgt altijd de titel prins. De titel koning is volgens deze traditionele gedachten hoger in rang dan koningin. Andersom bestaat die verwarring blijkbaar niet. In Nederland is het trouwens precies hetzelfde: we hebben wel koningin Máxima, maar Beatrix' man Claus werd geen koning genoemd.

Philip werd dan ook nooit gekroond. Camilla wordt zaterdag wel gekroond. Al zal haar ceremonie eenvoudiger van aard zijn dan die van haar echtgenoot. Ze krijgt de kroon van koningin Mary en mag vervolgens plaatsnemen op de troon die in 1937 is gemaakt voor koningin Elizabeth (de echtgenote van koning George VI).

"Ik denk dat Camilla altijd 'de andere vrouw' zal blijven", zegt de Britse historica Arianne Chernock tegen persbureau AP. "Komende zaterdag zullen veel mensen aan Diana denken."