Wat gebeurt er allemaal op de tuinfeestjes die koning Charles organiseert?

Koning Charles organiseert woensdag, drie dagen voor zijn kroning, zijn eerste feest in de tuin van Buckingham Palace. Het Britse staatshoofd zet hiermee een jarenlange familietraditie voort. Wat gebeurt er eigenlijk op zo'n tuinfeest? En hoe maak je kans op een uitnodiging?

Het Britse hof maakte op 20 april bekend dat Charles, zijn vrouw Camilla én Charles' zus Anne een aantal tuinfeesten geven om de kroning van het koningspaar te vieren. Het eerste is dus woensdag. Het tweede tuinfeest volgt 9 mei, op dezelfde plek. En op 4 juli wordt er een feestje bij The Palace of Holyroodhouse in Schotland gegeven.

Koningin Victoria begon de Garden Party-traditie al in 1860, maar de tuinfeesten worden toch vaak geassocieerd met koningin Elizabeth. In de ruim zeventig jaar dat zij op de troon zat, organiseerde ze elke zomer vier van zulke bijeenkomsten: drie bij Buckingham Palace en een bij Holyroodhouse.

Bij de feesten zijn elk jaar ruim 30.000 gasten aanwezig. In de tijd van Victoria werden alleen mensen uit de hogere sociale klasse uitgenodigd. Tegenwoordig zijn allerlei Britten die op hun eigen manier een positieve impact op de samenleving hebben welkom. Net zoals bij de lunch die koning Willem-Alexander ter gelegenheid van zijn jubileum organiseerde.

Het is niet mogelijk jezelf aan te melden voor een Garden Party. Dat doen sponsors van het paleis, zoals lokale overheden, kerken en andere verenigingen. De vereisten zijn dat je achttien jaar of ouder bent, nog niet eerder een tuinfeest van het koningshuis hebt bijgewoond en in het Verenigd Koninkrijk woont. Als je wordt uitgekozen, mag je ook iemand meenemen.

Koningin Elizabeth op een Garden Party in 2019. Foto: BrunoPress

Wat gebeurt er op een tuinfeest?

Tijdens een Garden Party gaan de paleispoorten om 15.00 uur open. Maar het feest begint pas echt wanneer de koninklijke familie om 16.00 uur de tuin binnenkomt, terwijl een militaire band het volkslied speelt.

De leden van het Britse koningshuis verspreiden zich door de tuin, zodat iedere gast evenveel kans heeft om iemand te spreken of een hand te schudden. Er worden broodjes (twintigduizend stuks), thee en cake geserveerd. Voor de genodigden geldt een dresscode: voor de mannen morning dress en voor de vrouwen day dresses, wat in beide gevallen betekent dat gasten er feestelijk en elegant uit moeten zien. Ze mogen ook in klederdracht of uniform verschijnen.

Op de officiële site van Buckingham Palace staat dat de traditie is afgeleid van de debutantenballen, die door het populaire Netflix-kostuumdrama Bridgerton weer helemaal in de spotlights staan. "Historisch gezien namen de Garden Parties de plaats in van de presentation parties, waarbij alle debutantes (jonge vrouwen uit veelal rijke gezinnen die vieren dat ze volwassen zijn geworden, red.) aanwezig waren. Inmiddels is het een manier om mensen die iets betekenen voor het land te erkennen en te belonen."

In 2022 vond het eerste tuinfeest sinds de coronapandemie plaats. Elizabeth moest vanwege haar verslechterde gezondheid verstek laten gaan.

Het feest van Charles dat woensdag plaatsvindt, is niet het enige koninklijke tuinevenement van dit jaar. De komende editie op 16 mei wordt georganiseerd door Sophie, de hertogin van Edinburgh, ter ere van de liefdadigheidsinstelling Not Forgotten Association. Op 24 mei volgt nog een tuinfeest, waarbij de hertog en hertogin van Gloucester gastheer en gastvrouw zijn.